Aides au logement étudiants : une demande 100 % en ligne

Appui financier et administratif

Commencer des études supérieures représente un changement significatif pour les jeunes. La Caf les soutient tant financièrement qu'administrativement jusqu'à leur entrée dans la vie professionnelle, afin de leur permettre d'accéder à un logement et de profiter des diverses aides disponibles.

- Quel type d’aide au logement pour les étudiants ? -

Selon le type de logement et la situation familiale de l’étudiant, la Caf propose deux types d’aides au logement :

1. Allocation de logement à caractère social (Als) : destinée aux étudiants vivant seuls ou en couple, sans personne à charge.

2. Allocation de logement à caractère familial (Alf) : pour les étudiants vivant seuls ou en couple, avec des personnes à charge.

Ces aides ne peuvent pas être cumulées et leur montant est déterminé par plusieurs facteurs tels que le montant du loyer, la situation familiale et le niveau de ressources.



Les revenus des parents ne sont jamais pris en compte pour le calcul des aides au logement des étudiants.

Si le logement appartient à un membre de la famille, l’étudiant ne pourra pas bénéficier d’aide au logement.

Conseil : L'aide au logement étudiant peut, en fonction de l’âge de l’étudiant, entraîner la perte des prestations familiales pour les parents. Il est recommandé d’utiliser le simulateur pour estimer le montant de l’aide au logement. Cela permettra de décider s'il est plus avantageux de rattacher ou non l’étudiant au foyer parental.

- Conditions et calcul -

Cette aide est destinée à tous les étudiants de moins de 28 ans au 1er septembre 2023, qu'ils soient :

o En formation initiale, salariés, en alternance ou étrangers ;

o Célibataires ou en concubinage ;

o Vivant seuls ou en colocation ;

o Fiscalement rattachés ou non au foyer parental ;

o Primo-demandeurs ou déjà bénéficiaires.

• Pour les primo-demandeurs : l’aide au logement est calculée automatiquement.

• Pour les étudiants et étudiants salariés déjà bénéficiaires : le mode de calcul reste inchangé par rapport à l’année dernière et le renouvellement se fait automatiquement si leur situation n’a pas évolué.

• Pour les alternants et apprentis : l’aide au logement étudiant (Ale) est recalculée en fonction des changements de situation du demandeur. Il est donc essentiel de déclarer correctement toute modification de situation professionnelle directement sur son compte en ligne sur le site caf.fr.

Les alternants sont définis comme les personnes en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation. Bien que ces deux statuts soient distincts, ils sont tous deux éligibles à l’ALE.

- Quelles démarches accomplir et quand ? -

Pour ceux qui cherchent un premier logement étudiant, le parcours est simple :

1 : « Faire une simulation sur caf.fr »

Avec le simulateur en ligne, l’étudiant peut estimer le montant de son aide au logement, ajuster son budget loyer et orienter ses recherches d’appartement.

Astuce : Une fois l’appartement trouvé, il est recommandé de vérifier le montant exact de l’aide avec une nouvelle simulation sur caf.fr.

2 : Lorsque le bail est signé, l’étudiant fait sa demande en ligne sur caf.fr »

Certaines informations sont nécessaires pour compléter la demande en ligne : une adresse email, le contrat de location ou le bail, les revenus des deux dernières années, un RIB, le numéro d'allocataire des parents et leur Caf d'appartenance (s’ils sont allocataires), ainsi que les coordonnées du bailleur (propriétaire, agence, etc.), le montant du loyer et le numéro de Siret (14 chiffres) si le bailleur est une société.

Précisions :

• Le numéro d’allocataire de l’étudiant et son mot de passe sont générés automatiquement après traitement de la demande en ligne par la Caf. L’étudiant reçoit son numéro d’allocataire et son mot de passe par courrier ou SMS ; ce mot de passe doit être personnalisé lors de la première connexion à l’espace « mon compte » sur caf.fr.

• Les pièces justificatives peuvent être transmises de manière dématérialisée sur caf.fr, via l’espace « mon compte » ou l'application mobile Caf « Mon compte ».

Dans le cas d’une location, la quittance de loyer et le bail doivent toujours être libellés au nom de la personne qui fait la demande d’aide au logement : donc l’étudiant !

• Quand l’étudiant va-t-il recevoir son aide ?

L’aide au logement prend effet à partir du mois suivant l’entrée dans les lieux.

Le premier versement est effectué deux mois après la demande.

Par exemple : si la demande est réalisée en ligne en août, les droits sont ouverts en septembre et le premierpaiement sera effectué début octobre.