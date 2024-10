Cinor : Fin de la période de projet d'étude pour BAOBAB

Ce mercredi 16 octobre 2024, la Cinor présente l'avancement du projet BAOBAB (bus aéroport Ouest – bus aéroport Bocage) la Nordev de Saint-Denis. La période d'étude du projet de réseaux de transports interconnectés sur le territoire Nordest arrivé à terme. Ce projet doit permettre à la ville de Saint-Denis d'être connectée depuis la caserne Lambert jusqu'à la ville de Sainte-Suzanne à Quartier Français. Une solution de transport qui vient en complément des services du réseau Car Jaune (Photo : sly/www.imazpress.com)

- Un projet de longue haleine -

A partir d’une démarche concertée avec les communes membres et la Région Réunion, la CINOR porte le projet BAOBAB Bus Aéroport Ouest-Bus Aéroport Bocage sous forme d’un TCSP de type BHNS articulé selon deux axes :

Le premier axe vise, à partir des aménagements existants, à structurer un site propre allant du Mail du Chaudron à l’entrée Ouest de Saint Denis. Il s’appuie en grande partie sur le tracé existant. Ce dernier serait complété d’un itinéraire qui longera le futur Dionyparks pour emprunter à hauteur du Petit Marché qui la route nationale 1, la rue de Nice, et rejoindre un futur pôle d’échange multimodal à l’Ouest de la Ville de Saint-Denis, en entrée de la route du littoral. Ce pôle doit constituer le premier maillon d’une offre de stationnement-relais pour inciter à la réduction de l’utilisation de la voiture individuelle en centre-ville.

Le second axe consiste à créer un TCSP allant du Mail du Chaudron jusqu’au pôle d’échange « Est » multimodal de Sainte Marie, puis, entre Duparc et le Bocage (Sainte Suzanne). Les itinéraires seront pour partie prioritaires et disposeront des aménagements de voirie complémentaires permettant d’articuler une offre de transport complémentaire à celle développée par la Région Réunion dans le cadre de la mise en œuvre de sa VRTC.

Le projet BOABAB se développera entre l’entrée ouest de la Ville de Saint Denis, jusqu’au Quartier Français, soit une distance de 27 kilomètres. Ce projet s’appuie sur le TCSP existant de 4.5 kms et organisera une plateforme modernisée spécifiquement dédiée au passage de bus à haut niveau de service, entre la Caserne Lambert et le pôle d’échange de Duparc.

Le projet BAOBAB, estimé en première approche à 66 millions d’euros, est une alternative amenant au sein de chaque quartier des villes membres, une offre supplémentaire à moyen terme pour les usagers, avec la possibilité de le faire évoluer sur un long terme vers un TCSP guidé.