Belal, alerte rouge, plaies, jours d'après et agriculture

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 15 janvier au vendredi 19 janvier 2024 • Lundi 15 janvier - Cyclone Belal : l'alerte violette activée à 6h ce lundi • Mardi 16 janvier - Belal : le cyclone continue de s'éloigner, La Réunion toujours en alerte rouge • Mercredi 17 janvier - La Réunion panse les plaies laissées par Belal • Jeudi 18 janvier - Arbres arrachés, maisons détruites, électricité et coupées... Belal et les jours d'après • Vendredi 19 janvier - Agriculture : plusieurs dizaines de millions d'euros après Belal (Photo photo rb/www.imazpress.com)

• Lundi 15 janvier - Cyclone Belal : l'alerte violette activée à 6h ce lundi

À compter de ce lundi 15 janvier, 6 heures, La Réunion passe à l'alerte violette, en raison de l'intensification de Belal. Toute la population restera confinée jusqu'à nouvel ordre, le temps pour le cyclone de s'éloigner de l'île. Ce lundi matin, le système est positionné à 120 km des côtes. Le cyclone tropical Belal s'est intensifié cette nuit et s'approche de l'île de La Réunion par le nord-ouest. Selon les dernières prévisions de Météo France, l’œil du cyclone devrait directement impacter et traverser l'île ce lundi avec des vents extrêmes. Impacts majeurs attendus : des vents dévastateurs (autour de 200 km/h sur les bas, 250 km/h sur les hauts habités et plus de 250 km/h sur les plus hauts sommets), une houle cyclonique grosse (vagues moyennes autour des 8m, les plus hautes proches de 12-15m) et des cumuls de pluies très importants sont attendues en journée de lundi. Un cyclone qui "va marquer l'histoire cyclonique de l'île" notent les météorologues.

• Mardi 16 janvier - Belal : le cyclone continue de s'éloigner, La Réunion toujours en alerte rouge

Un mort, des exploitations agricoles dévastées, un réseau routier encombré par les arbres arrachés et les gravats, des dizaines de milliers de foyers privés d'électricité, d'eau et de téléphone, Belal s'éloigne de l'île ce mardi matin 16 janvier 2024 mais laisse des traces profondes derrière lui. Dans ces conditions, Le préfet Jérôme Filippini a maintenu l'alerte rouge et donc le confinement de la population, notamment pour permettre le déblaiement du réseau routier. Il s'exprimera dans la matinée pour annoncer l'heure de fin de l'alerte rouge et le passage en phase de sauvegarde. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer est attendu ce mercredi à La Réunion.

• Mercredi 17 janvier - La Réunion panse les plaies laissées par Belal

Mercredi 17 janvier 2024, La Réunion est désormais dans l'ère de l'après Belal. L'oeil du cyclone a frôlé l'île de très près provoquant des vents violents et des pluies torrentielles. Le système n'a pas eu les effets "cataclysmique" envisagé mais il a quand même laisser des traces profondes derrière lui. Une personne est décédée, le secteur agricole est sinistré, les routes sont impactées, des dizaines de milliers de foyers n'ont plus d'électricité, d'eau ou de téléphone. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, est attendu ce mercredi matin à La Réunion. Des renforts de pompiers, de gendarmes et d'agents EDF sont arrivés ce mardi après-midi en provenance de Mayotte et de l'Hexagone.

• Jeudi 18 janvier - Arbres arrachés, maisons détruites, électricité et coupées... Belal et les jours d'après

Trois jours se sont écoulés depuis le passage de Belal au plus près des côtes réunionnaises. Vents violents, pluies torrentielles… "on s'en souviendra de celui-là". Même si le cyclone a été moins "violent" que ce qui était attendu, il a emporté dans sa course la vie de quatre personnes et a défiguré La Réunion. Trois jours après… le paysage, les parcs, les routes gardent toujours les stigmates de son passage. Mais l'État l'assure, "la procédure accélérée de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle sera étudiée dès vendredi pour être décrétée en début de semaine prochaine" a déclaré Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur en visite sur notre île pour constater l'ampleur des dégâts.

• Vendredi 19 janvier - Agriculture : plusieurs dizaines de millions d'euros après Belal

Frédéric Vienne, président de la chambre d'agriculture en est certain : "les pertes provoquées par Belal seront supérieures à à celles de Bejisa". Ce cyclone avait ravagé l'agriculture réunionnaise en janvier 2014. Les dégâts avaient été estimés à près de 62 millions d'euros. "Là, nous serons au delà de ce chiffre" estime le président de la chambre verte. Et pour cause, si Belal n’a pas eu les effets "cataclysmiques" un moment redoutés par la préfecture du département français de l’océan Indien, il a en revanche lourdement impacté le secteur agricole de l’île.