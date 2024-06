CHU Réunion : lancement de la campagne sur le don d'organes

Afin de marquer la Journée nationale de réflexion sur le don d’organes, la greffe et la reconnaissance du donneur qui aura lieu le samedi 22 juin 2024, le CHU de La Réunion, l’Agence Régionale de Santé et l’Agence de la Biomédecine, en partenariat avec la Région, lancent une campagne de communication Parlons don !. Cette dernière aura la particularité d'impliquer des ambassadeurs réunionnais et un slogan en créole "Nout toute donër, nout toute ressévër", une première pour une campagne de don d'organes déclinée localement avec un département d'outre-mer (Photo : dm/www.imazpress.com)

L'île est particulièrement touchée par les maladies rénales avec trois fois plus de personnes concernées par rapport à la France hexagonale.

Aujourd'hui, près de 400 Réunionnais sont en attente d'une greffe de rein, de cornée ou de cœur. La principale raison, le taux de refus plus élevé qu'en Hexagone : 57 % à La Réunion contre 35% en France hexagonale.

"Peut-être qu'il y a une méconnaissance de la législation sur notre territoire. Il y a peut-être des habitudes culturelles, mais l'important c'est de l'exprimer. Quand les équipes de coordination posent les questions à la famille des défunts, c'est souvent trop tard si ça n'a pas était exprimé du vivant de la personne", se désole Lionel Calenge, directeur général du CHU Réunion.

Chaque patient est en présumé donneur de ses organes après sa mort, sauf s'il a fait connaître son opposition de son vivant. La personne qui est contre doit être inscrite sur le registre national des refus ou l'avoir écrit dans ses directives anticipées.

"Le message qu'on passe aux familles réunionnaises c'est : ayez ce débat. Que vous donniez ou pas vos organes, il est important de votre vivant d'exprimer ce que vous auriez souhaité faire", assure le directeur général du CHUR. Regardez

- Une campagne de communication "à la créole" -

La campagne de communication réalisée par l'agence Médicis se décline sur les arrières de bus du réseau Car Jaune, en spots radio et en affichettes sur l'île. Sur ces dernières, proches de donneurs et bénéficiaires réunionnais.es deviennent les ambassadeurs et ambassadrices de cette campagne.

Maxence, 21 ans, a bénéficié d'une greffe de la cornée en 2022. Il avait une tâche blanche sur l'œil droit qui lui empêchait de voir. En moins de 3 semaines, à partir de son inscription sur la liste de demandeur d'organes, le CHU a pu lui trouver une cornée.

"S'il faut moi aussi je pourrai donner une partie de moi pour qu'une personne puisse revivre et bien apprécier la vie. J'incite les Réunionnais à donner leurs organes. C'est important d'aussi penser aux autres", confie le jeune réunionnais. Regardez

C'est la première fois que la campagne de don d'organe a un partenariat avec un département d'outre-mer et une déclinaison locale comprenant des acteurs locaux, un slogan en créole "Nout toute donër, nout toute ressévër", le tout produit sur place.

La sœur de Lorraine, décédée en janvier 2022, a accepté, avec sa famille, qu'elle soit donneuse d'organes. "Ça n'a pas été facile, car il faut accepter la perte de la personne proche. Mais après, même si elle n'était plus là, elle pouvait sauver des vies, et ça a été une évidence pour nous", raconte-t-elle. Regardez

Le CHU Réunion a annoncé en avril dernier le lancement de la greffe cardiaque. À ce jour, 6 greffes ont déjà eu lieu. En 2023, 31 greffes de cornées et 62 greffes de reins ont été effectuées à La Réunion.

