Coupe de France : "on n’était pas loin de l’exploit"

Le Saint-Denis FC est éliminé de la coupe de France. Mais il s’en est fallu de peu que les Réunionnais poussent les pros du Paris FC à disputer une séance de penalties. Hélas, ils ont craqué à deux minutes de la fin du temps réglementaire sur une erreur de marquage en laissant à Diaby l’opportunité de fusiller Derfla. Le troisième but, dans le temps additionnel, est lui anecdotique. Le Saint-Denis FC sort cependant la tête haute de cette compétition, mais avec pas mal de regrets. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Le Saint-Denis FC n’est pas passé loin de l’exploit. A deux minutes près, plus le temps de jeu additionnel, les Dionysiens décrochaient la séance de penalties, où, qui sait, ils auraient pu enlever la mise. Finalement, le sort en a voulu autrement. Le Paris FC a arraché sa qualification (3-1) sur un doublé de Diaby, qui avec un petit mètre d’avance sur son vis-à-vis dans la surface, a pu catapulter le ballon d’une frappe instantanée, dans les filets de Derfla (88e). A 2-1, et sept minutes seulement à jouer, le Saint-Denis FC a alors poussé dans les derniers instants du match. Il s’est même procuré une ou deux situations chaudes devant le but de Filipovic, avant que Diaby, encore lui, ne corse l’addition (3-1).

Un troisième but anecdotique synonyme d’élimination qui laissait beaucoup de regrets à Yoann Guichard, le défenseur central dionysien à la fin du match. Interrogé au micro de Réunion 1re, ce dernier avouait "beaucoup de frustration". "On passe tout près de l’exploit, disait-il. On arrive à revenir au score grâce à Bacary alors qu’on était mal embarqué dans cette fin de match, qu’il faut bien avouer que l’on ne s’était pas procuré beaucoup d’occasions jusque-là. Mais ce deuxième but parisien nous achève. On commet une petite erreur et ça ne pardonne pas. Cette défaite sur le fil me laisse beaucoup de regrets."

Regrets également du côté du gardien Tony Derfla, qui avait du mal à cacher sa déception. "On y a vraiment cru, lâchait le gardien dionysien. On a donné le meilleur de nous-mêmes. Mais le Paris FC est une équipe pro. Ils n’ont pas besoin de beaucoup d’occasions pour tuer un match et c’est ce qu’ils ont fait. On a appris à nos dépens ce que ces quatre divisions d’écart entre les deux équipes signifiaient."

En l’occurrence la dure loi du réalisme. Pourtant, le Paris FC a galéré avant de trouver l’ouverture. Même dominatrice, l’équipe de Stéphane Gilli s’est heurtée pendant très longtemps au bloc bas du SDFC.

Jusqu’à ce que Koré, d’une reprise acrobatique, prolongée malencontreusement par Diallo dans ses propres buts n’ouvre le score (1-0, 68e).

Les Parisiens se disaient sans doute alors que le plus dur était fait. Mais sur un contre favorable, Assoumani s’est emmené le ballon côté droit et a servi en retrait Bacary pour le but égalisateur dionysien (71e).

- "On a manqué de lucidité sur la fin" -

Les Dionysiens y ont alors cru. Ils se sont battus, ont redoublé d’ardeur alors que sur le plan physique, ils commençaient à montrer quelques signes de fatigue. "Mais il a suffi d’une demi erreur, plaidait Tony Derfla, encore lui. Sur le but du 2-1, l’attaquant part avec 50 centimètres d’avance. Sur le coup, il n’a pas beaucoup d’espaces. Mais il ne se pose pas de question. Il tire. Le ballon est légèrement dévié. Je ne peux pas grand-chose."

A ses côtés, dans le vestiaire, Damien Mallard était profondément abattu. "Toute l’équipe est très, très déçue, livrait le milieu de terrain dionysien. On a tenu quasiment tout le match. Mais on a manqué de lucidité sur la fin. C’est certainement lié aux innombrables courses que l’on a fait pendant toute la durée de match, au travail de replacement, de compensation. Face à une équipe de Ligue 2, ce genre de petite erreur d’inattention, tu le payes cash."

Malgré cette défaite "au goût amer", le même Mallard tentait de tirer le positif de ce 8e tour. "On a lutté contre la fatigue en jouant avec le coeur pour le public réunionnais venu nous supporter au stade, confiait-il en guise de conclusion. On est fier de nous. On n’était pas loin de l’exploit. On a fait je crois un match relativement complet. Mais face à une telle équipe, il faut savoir rester concentré pendant 90 minutes, pas seulement pendant 85 minutes. Il nous a manqué ces cinq minutes !"

C’est donc le Paris FC qui aura le privilège de jouer les 32e de finale les 6-7 janvier prochains. Le tirage au sort de ces 32e aura lieu lundi à Paris.

