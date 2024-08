Des salariés de la société transport de l'océan Indien demandent l'aide de la Région

Des salariés en grève de la société STOI manifestent devant la Région ce mercredi 21 août 2024. Les salariés disent vouloir alerter "des problèmes rencontrés continuellement au sein de cette société". La CGTR réclame "l’amélioration des conditions de travail", "l’arrêt des pressions managériales" et "l’ouverture des négociations annuelles obligatoires" (NAO). Les grévistes ont été reçus par la Région (Photos : sly/www.imazpress.com)

"Aujourd'hui on est devant la Région pour lui demander son soutien", déclare Patrick Soupaya délégué syndical de la CGTR STOI. En effet, le syndicat en grève souhaite obtenir une réponse quant à l'attribution du marché de car jaune. Ce dernier se questionne : "comment ça se fait que les accompagnateurs de car jaune gagnent plus que nous, alors que nous les chauffeurs de car jaune en faisant le même travail, sommes moins payés ?". Regardez

La CGTR STOI souhaite également soumettre une liste de proposition à la Région Réunion pour permettre l'amélioration de ses conditions de travail en huit points :

- paiement des heures travaillées

- paiement des heures de contrat

- sécurité des chauffeurs et des voyageurs

- equipement de bus assurant la sécurité

- formation et santé des chauffeurs

- demandes spécifiques : relative au salaire et au respect au sein de l'entreprise

- primes et plannings

- horaires de service.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com