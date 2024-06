Du 1er au 8 juin 2024 : la Semaine nationale de la prévention du diabète

La Semaine nationale de la prévention du diabète se tiendra du 1er au 8 juin 2024. À La Réunion, 13 % de la population est concernée par le diabète de type 2 annonce l'Agence Régionale de Santé (ARS). C'est l’occasion de sensibiliser sur l’un des facteurs de risque du diabète de type 2 : la sédentarité (le manque d'activité physique). ( Photo : Sly/www.imazpress.com) (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Une activité physique régulière, même à faible intensité (marche, jardinage, vélo...), permettrait de réduire de 30 à 50 % l'apparition du diabète.

L'ARS de La Réunion et la Délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et au sport (DRAJES) lancent dès le 18 juin 2024 pour l'occasion une nouvelle campagne : "Alon bougé pou met La Réunion an form !"

Les organismes profitent de la dynamique des jeux Olympiques et Paralympiques, afin de promouvoir les bienfaits de l’activité physique, décrétée Grande cause nationale en 2024, et de faire connaître le réseau d’acteurs locaux engagé pour le sport-santé.

Cette campagne se déroulera en 3 temps :

- Un événement ouvert à tous le 18 juin de 8H à 12H au gymnase de Champ Fleuri à Saint-Denis pour présenter les bienfaits de l’activité physique et l’offre dynamique du sport-santé à La Réunion. Cet évènement est organisé en collaboration avec la mairie de Saint-Denis. (sur inscription en ligne)

- Des journées portes ouvertes dans les 11 Maisons sport-santé habilitées de La Réunion. La population pourra aller à la rencontre des professionnels et découvrir les accompagnements possibles à la reprise d’une activité physique adaptée. À compter de mi-juin, retrouvez le programme sur le site ssbe.re.

- Une campagne de communication grand public pour sensibiliser sur l’intérêt de pratiquer une activité physique régulière et pour promouvoir le site ssbe.re (le site régional du sport-santé à La Réunion) et les maisons sport-santé.

- Le diabète à La Réunion -

La Réunion est l’une des régions les plus touchées par le diabète et ses complications :

- 1 diabétique sur 3 ignore sa maladie (le diagnostic, et donc la prise en charge, sont tardifs)

- La fréquence des complications est élevée (insuffisance rénale, atteintes ophtalmologiques, amputations...), traduisant un suivi insuffisant des patients

Pour en savoir plus : consultez l’ensemble des indicateurs dans la publication "Le diabète et les patients diabétiques à La Réunion - 7ème édition" de l’Observatoire Régional de la Santé

- De nouvelles publications sur le diabète -

Dans le cadre du Programme réunionnais de nutrition et de lutte contre le Diabète (PRND), l’Observatoire régional de santé (ORS), avec la collaboration des partenaires, publient de nouvelles études et fiches thématiques :

- Rapport d’étude « Alimentation, activité physique, sédentarité et pathologies associées chez les

adultes à La Réunion »

Fiches thématiques dans le cadre du tableau de bord Nutrition-Obésité-Diabète :

- Activités physiques, sportives et sédentaires déclarées

- Consommations alimentaires déclarées

- Le diabète connu en population générale à La Réunion

- Surpoids et obésité en population générale

- Publication « Le diabète pris en charge »

- Prévenir le diabète -

Pour prévenir le diabète il faut mieux manger. Des recommandations nutritionnelles, des informations santé, des idées recettes, des conseils pratiques en matière de nutrition sont à retrouver sur les sites :

- Masante.re

- Pilonpilé.re

- Mangerbouger.fr

C'est aussi repérer plus tôt la maladie. À La Réunion, le diabète de type 2 est plus fréquemment découvert à l’occasion d’un dépistage (76% des personnes diabétiques). Il est essentiel de diagnostiquer le diabète le plus tôt possible afin de prévenir ou retarder le développement de la maladie et d’éviter les complications vasculaires. Pour calculer le risque de devenir diabétique, vous pouvez :

- vous rendre chez votre médecin,

- utiliser l’outil "FindRisk Péi", un test adapté à la population réunionnaise qui permet de repérer

les personnes à risque de devenir pré-diabétique ou diabétique.

Plus d’informations sur le « FindRisk Péi », dans la vidéo de présentation sur masanté.re.

Il faut également mieux bouger. Parmi les facteurs de risque majeurs du diabète de type 2, certains ne sont pas modifiables (âge, patrimoine génétique) mais d’autres sont liés aux habitudes de vie, comme l’activité physique, sur lesquels agir.

- 6 réunionnais sur 10 déclarent une activité physique conforme aux recommandations

- Un tiers des réunionnais passent plus de 3 heures par jour devant les écrans (hors activité professionnelle).

(Données issues du Baromètre de Santé publique France DROM 2021, enquête EnCLASS 2021 – Fiche ORS 2024)

Pour les adultes, il est recommandé de faire au moins 30 minutes d’activité physique par jour. Pratiquée de manière régulière, elle permettrait de réduire d’environ 30 à 50 % le risque de développer un diabète de type 2, selon la Haute Autorité de Santé.

L’activité physique inclut les activités du quotidien (prendre les escaliers plutôt que l’ascenseur, jardiner, faire le ménage, marcher davantage) ainsi que celles de loisirs ou sportives adaptées à chacun, et notamment le sport-santé.