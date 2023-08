Ils se disent "oui" et sautent d'une falaise de 1.200 mètres

Il y a des couples comme ça, qui préfèrent l'insolite au classicisme. Et ce fut le cas de ce couple italien qui a décidé de sceller son union lors d'une cérémonie... de haute voltige. En effet, après s'être dit "oui", le couple et leurs amis ont sauté d'une falaise de 1.200 mètres. De quoi mettre leur amour à toute épreuve.

C'est le 10 juillet 2023 que Filippo et sa femme se sont dit oui. "C'était sans doute le saut le plus magnifique que j'ai jamais eu avec mon mari, qui restera comme l'un des plus spécial."



"Nous voulions faire quelque chose qui nous représente vraiment en tant que couple et vous l'avez tous rendu possible ; nous ne pouvons pas imaginer cela sans vous parce que vous faites aussi partie de qui nous sommes", écrit-elle sur Instagram.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com