L'éruption est toujours en cours au Piton de la Fournaise

Ce jeudi 10 août 2023 marque le 38ème jour d'éruption au Piton de la Fournaise. Les mauvaises conditions météorologiques persistent sur site, ainsi aucune estimation des débits de lave par méthode satellite n’a pu être réalisée ces derniers jours par les volcanologues. "L’activité se poursuit très probablement avec de faibles projections de lave au niveau du cône éruptif ainsi qu’un écoulement de la lave en tunnels au plus proche de l’évent éruptif" estiment les scientifiques. Le front de coulée est toujours figé à 1,8 km de la route même si la coulée s'est épaissie.

"L’amplitude du trémor volcanique (indicateur d’une émission de lave et de gaz en surface) reste très faible par rapport au début d’éruption, tout en ayant très progressivement et régulièrement diminué au cours de la dernière semaine" a précisé l'observatoire ce mardi à la mi-journée.

Malgré les mauvaises conditions météorologiques qui empêchent les estimations des débits de lave par méthode satellite, quelques éclaircies partielles survenues en début de semaine ont permis un retour visuel confirmant la persistance d’un front de coulée de lave actif dans les Grandes Pentes ainsi qu'une activité au niveau de l’évent éruptif.

Cependant, "ces éclaircies partielles n’ont pas permis l’évaluation des zones de coulées encore actives" ont ajouté les volcanologues.

▶️Communiqué de l'OVPF-IPGP du 09/08/2023 10h00. Pas de changement majeur dans l'activité éruptive au #PitondelaFournaise.

- Persistance des mauvaises conditions météo ne permettant pas l'observation visuelle de l'éruption. ????

Le communiqué complet ????https://t.co/9BbWJX74AH pic.twitter.com/gdv5VnM0GF — Observatoire Volcanologique Piton de la Fournaise (@ObsFournaise) August 9, 2023

Le 4 août, une météo plus favorable a rendu possible l’obtention d’images par le satellite ALOS-2. Une cartographie de l’extension des coulées a pu en être déduite, et confirme une faible évolution de cette extension entre le 28 juillet et le 4 août 2023.

La coulée s'est épaissie en comblant des ilots non recouverts jusque-là. Elle s'est élargie vers le nord entre 850 et 1100 m d’altitude (jusqu’à une soixantaine de mètres autour de 900 m d’altitude) et a progressé vers l’est d’une centaine de mètres dans la même zone.

