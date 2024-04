Le "fonds réparation" se déploie peu à peu à La Réunion

Ce mardi 23 avril 2024, le Syndicat de l'importation et du Commerce de la Réunion (SICR) pour a tenu à présenter le dispositif "Fonds réparation", qui permet aux consommateurs d'obtenir un coup de pouce sur la réparation de certains de leurs objets. L'occasion de rappeler l'importance du recyclage et de la réparation de nos objets quand cela est possible. Pour l'heure, 12 entreprises - 10 d'équipements électriques et électroniques et deux de textile - sont labellisées. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Depuis la mise en place de la loi Anti Gaspillage pour une Économie (AGEC) en 2020, les filières à responsabilité élargie des producteurs (REP) gèrent non seulement la fin de vie des déchets (collecte et traitement), mais aussi l'ensemble du cycle de vie des produits : l'éco-conception, la prévention, allongement de la durée de vie (réparation, réemploi et réutilisation) et la gestion des déchets (recyclage matière et valorisation énergétique...).



Des fonds alloués à la réparation ont donc été mis en place : le bonus réparation. Ce bonus a été lancé en décembre 2022 pour certains produits afin de permettre aux particuliers de bénéficier d'une réduction sur leur facture lorsqu'ils font réparer un produit qui n'est plus couvert par une garantie, auprès d'un réparateur labellisé.

L'objectif de ce bonus est d'encourager la réparation et de la rendre accessible à tous, afin d'allonger la durée de vie des produits.

A La Réunion, le Syndicat de l'importation et du Commerce de la Réunion (SICR) est le représentant de plusieurs éco-organismes, dont ceux soumis à la réparation

"Nous accompagnons l'ensemble des éco-organismes, que ce soit en tant que facilitateurs ou au travers de la plateforme inter filières REP, à leur déploiement sur le territoire. La réparation est un des principaux enjeux de demain, afin de permettre d'allonger la durée de vie des produits tout en préservant le pouvoir d'achat des consommateurs réunionnais et nos ressources" indique le président du SICR, Philippe-Alexandre Rebboah.

"Le fonds de réparation est actuellement en déploiement sur le territoire. Nous voulons le rendre plus visible pour les professionnels, pour qu'à termes, le particulier puisse avoir accès à ce fonds de réparation. Il est basé sur l'éco-contribution, et l'éco-organisme vient ponctionner 5% qui sont versés. Le but étant d'éviter d'être obligé de systématiquement jeter son appareil lorsqu'il est en panne. On veut lutter contre l'obsolescence programmée" explique-t-il. "Ce fonds peut par exemple avoir une participation de 25 à 50 euros dans le cadre de la réparation d'un smartphone, ce qui n'est pas négligeable."

10 entreprises réunionnaises sont aujourd'hui labellisées pour ce fonds réparation dans le secteur des équipements électriques et électroniques.

"L'enjeu aujourd'hui, c'est de communiquer auprès des professionnels pour qu'ils s'initient dans cette démarche, se labellisent, et puissent après proposer à la population réunionnaise ce fond" souligne Philippe-Alexandre Rebboah.

- Coup de pouce -

Un appareil réparé "préserve l'utilisation de ressources, évite des émissions de gaz à effet de serre et grâce à ce dispositif, l'objectif est de rendre la réparation plus accessible financièrement aux particuliers au travers de tarifs avantageux" souligne le SICR. "Le bonus réparation permet également de lutter contre l'obsolescence programmée des appareils. Pour les réparateurs qui seront labellisés, le bonus est également un moyen de pouvoir gagner en visibilité et d'augmenter leur clientèle".

"40% des clients qui viennent pour des réparations en magasin peuvent faire le choix d'avoir cette aide de réparation. Nous voulons inciter nos clients à choisir cette aide" Dominique Lebon, directeur des magasins IShop, déjà labellisés. "Pour le cas d'une batterie c'est 25 euros d'aide, ou 50 euros sur un ordinateur. Une aide est toujours la bienvenue, surtout en ce moment" estime-t-il.

Pour se faire labelliser, il faut "entre deux et trois mois". "L'idée c'est de voir avec ses équipes, et s'assurer que toutes les équipes sont formées niveau sécurité. Il y a donc une étape de formation, avant le lancement" détaille Dominique Lebon. "Un kit de communication est ensuite à notre disposition pour accompagner le client dans l'utilisation de ce fonds."

La Région "planifie la gestion des déchets". "C'est pour cela que nous avons une grande responsabilité d'accompagner les REP et le déploiement de ce fonds. Nous devons sensibiliser la populatio : aujourd'hui il faut recycler, il faut réparer plutôt que d'acheter du neuf tout le temps" estime Fabrice Hoarau, conseiller régional.

Les entreprises de l'électroniques, mais aussi du textile, sont donc appelées à se rapprocher du SICR, afin de pouvoir intégrer ce dispositif. A termes, le SICR espère pouvoir le déployer dans les sept filières REP concernées : le textile, les appareils électriques et électroniques, les jouets, les sports et loisirs, le bricolage et le jardin.