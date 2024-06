Législatives anticipées : la candidature d'Alek Laï-Kane-Cheong validée par la préfecture

C'est confirmé : Alexandre Laï-Kane-Cheong est candidat pour la plateforme réunionnaise de gauche dans la 6ème circonscription. La préfecture a validé sa candidature, qui a été contestée par certains de ses opposants, en raison d'une inéligibilité qui a été levée ce dimanche 16 juin 2024.

La question a beaucoup été posée sur les réseaux sociaux : Alexandre Laï-Kane-Cheong, dit Alek, n'aurait pas la possibilité de se présenter pour ces législatives anticipées. Condamné à un an d'inéligibilité le 16 juin 2023 par le Conseil constitutionnel en raison de dépenses payées directement par des tiers hors du compte bancaire du mandataire lors des législatives de 2022.



Ses opposants invoquent notamment l'article LO128-4 alinéa 2 du Code électoral, qui indique qu'une personne condamnée à de l'inéligibilité ne peut déposer une candidature.



Ses soutiens, eux, assurent que sa candidature est dans les clous, son inéligibilité ayant été levée avant l'échéance du premier tour, c'est-à-dire le 30 juin.



Après analyse des services de la préfecture, ses soutiens semblent avoir eu raison, puisqu'Alek Laï-Kane-Cheong a pu déposer sa candidature sans difficulté ce dimanche.



"Sa candidature a été validée, pour nous il n'y a donc pas de sujet" nous indique-t-on du côté de la plateforme de fauche. Alek, lui, n'a pas souhaité commenter cette affaire, malgré nos relances, indiquant qu'il est "sur le terrain" et "très pris"



La partie n'est cependant pas terminée : ses opposants pourraient déposer un référé.



A noter que Nadia Ramassamy, elle aussi candidate dans la 6ème circonscription, s'était-elle aussi vue signifier une peine d'un an d'inéligibilité le même jour qu'Alek Laï-Kane-Cheong, pour un manquement de suivi de compte lors des législatives de 2022.



www.imazpress.com / redac@ipreunion.com