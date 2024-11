Les transporteurs sanitaires lancent un appel urgent pour sauver l’accès aux soins

Face à des conditions de travail devenues "insoutenables" et à des obstacles administratifs croissants, le Syndicat des ambulanciers FSDA 974 organisait une conférence de presse ce vendredi 8 novembre 2024 afin d'alerter sur la situation critique que connaît le secteur du transport sanitaire à La Réunion. Des représentants de la fédération des artisans du Taxi se sont joints au rassemblement afin de faire part de problèmes similaires. Si rien n'évolue rapidement, des actions communes d'envergure sont à prévoir. (Photo : sly/www.imazpress.com)

Les ambulanciers de La Réunion tirent la sonnette d’alarme. Réunis sous la bannière du Syndicat des Ambulanciers FSDA 974, ces professionnels de la santé déplorent une dégradation constante de leurs conditions de travail et un contexte administratif qui freine leur activité. La conférence de presse du jour visait à sensibiliser le public et les décideurs sur l’urgence de la situation.

En effet, le transport sanitaire est un pilier du système de soins : il relie patients et structures de santé, assurant l’accès aux traitements nécessaires.

Mais aujourd’hui, ce maillon essentiel semble menacé. Les professionnels de la santé sont confrontés à des obstacles tels que des Prescriptions Médicales de Transport (PMT) souvent incomplètes ou erronées, forçant les ambulanciers à des ajustements de dernière minute pour assurer les déplacements. Ces erreurs, qui "devraient être évitées en amont", impactent directement leur travail.

Les revendications des ambulanciers sont par ailleurs nombreuses. Ils réclament notamment la réduction des temps d’attente aux établissements de santé, actuellement bien au-delà des 15 minutes réglementaires, ce qui désorganise la prise en charge des patients.

L’absence de salons d’accueil équipés pour les plus fragiles est une problématique majeure, qui prive les patients alités ou en fauteuil roulant du confort et de l’assistance nécessaires pendant leurs attentes.

Un problème qui touche également les artisans taxis. Des représentants du secteur étaient présents pour soutenir et appuyer les revendications des ambulanciers.

Par ailleurs, les artisans taxis de La Réunion ne sont pas d'accord avec la convention cadre proposée au niveau national et qui pourrait être mise en place au 1er décembre 2024.

Elle impliquerait une baisse de 50% des tarifs, donc des revenus en forte baisse pour les professionnels du secteur. Le tout, sans aucune baisse de charges. Le président de la Fédération des artisans taxis 974 s'insurge. Regardez :

Les défis administratifs pour les transporteurs sanitaires sont tout aussi pesants. Entre les lourdeurs bureaucratiques et des formalités complexes, le Syndicat appelle à une simplification des procédures comme celle du Référencement National des Transporteurs, dont le taux de non-conformité est jugé « alarmant ». Les professionnels de la santé rappellent que cette bureaucratie excessive freine leur travail et complique la continuité des soins. Ils aimeraient que l'État mette en place un système numérisé et sécurisé d'échanges de documents administratifs.

Pour améliorer l’efficacité du transport sanitaire, le Syndicat réclame encore un accès aux couloirs de bus pour les véhicules sanitaires, actuellement réservé aux taxis et aux bus, bien qu’ils transportent des personnes en bonne santé. Pour les ambulanciers, cet accès réduirait le temps d’acheminement des patients, souvent malades et nécessitant des soins rapides.

Dans des cas d'urgence, des policiers ont "arrêté et mis des amendes à des ambulanciers", selon les représentants la FSDA 974.

Enfin, la fédération plaide pour un budget de formation continue afin de garantir la montée en compétences des ambulanciers, ainsi que pour une revalorisation du tarif de la garde UPH (Unité de Permanence des Soins Hospitaliers) afin de compenser les coûts réels de ce service. Sans toutes ces mesures, les ambulanciers "ne pourront plus faire leurs missions de service public". Regardez :

La conférence de presse organisée par la FSDA 974 se veut un appel à l’action. "Si rien n’est fait, l’avenir du transport sanitaire à La Réunion est en danger", prévient le syndicat. Ce cri d’alarme est une invitation lancée à tous les acteurs et décideurs de la chaîne de soin pour qu'ils prennent des mesures rapides et concrètes afin de préserver ce service essentiel à la santé et au bien-être des Réunionnais. Si d'ici deux semaines, la situation n'évolue pas, un conflit ouvert est envisagé avec des actions coups de poing.

pb/www.imazpress.com / redac@ipreunion.com