C'est l'heure de la rentrée pour les 217.350 élèves de l'île

Ce lundi 19 août 2024 marque la fin des vacances pour les élèves de La Réunion qui retrouvent le chemin des bancs de l'école. Au total, ce sont 217.350 écoliers qui vont aller s'instruire dans les 656 établissements de l'île. Le tout dans une atmosphère de réussite, comme le prône le recteur de l'académie de La Réunion, Pierre-François Mourier (Photo : rb/www.imazpress.com)

Entre les sacs d'écoles pleins à craquer et ceux qui contiennent à peine une trousse complète, à chacun sa rentrée scolaire. En effet, les 217.350 élèves de l'île… ou presque, reprennent aujourd'hui le chemin des bancs d'école. Seul le collège de Mille Roches à Saint-André fera sa rentrée en décalé dès ce jeudi 22 août.

Cette année, le nombre d'élève a baissé de 0,4% sur 2023, ce qui représente 770 écoliers en moins pour se répartir en premier et second degré.

On compte 112.800 élèves du premier degré dont :

- 41.330 en maternelle

- 70.030 en élémentaire

- 1.439 unités localisées pour l'inclusion scolaire (Ulis) école

Pour le second degré, on dénombre 99.460 élèves dont :

- 58.390 collégiens (y compris Segpa)

- 41.070 lycéens (dont 16.040 lycéens professionnels)

- 5.090 étudiants en post-bac de lycée

- Un effectif conséquent -

Pierre-François Mourier affirme : "on voit d'année en année que l'éducation nationale est le premier employeur de La Réunion avec plus de 23.000 collègues qui travaillent pour la réussite de nos élèves". Regardez

En effet, une dotation a été faite pour cette rentrée scolaire permettant d'embaucher 217 personnes supplémentaires. Au total, 23.152 agents de l'éducation nationale sont répartis dans plusieurs fonctions :

- 17.996 enseignants, dont 7.816 enseignants du premier degré et 10.180 du second degré

- 528 personnels d'éducation et psychologues de l'éducation nationale

- 515 personnels d'encadrement

- 1.222 personnels administratifs, techniques, santé, sociaux (dont 193 médecins, 85 assistants sociaux et 944 personnels administratifs et techniques)

- 2.891 accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH)

- Une année de réussite -

Pour rappel, le recteur insiste sur l'importance de la réussite académique et revient sur les chiffres des diplômes de l'année 2024 : "Au brevet le taux de réussite était de 85,8%, pour le baccalauréat ce chiffre était plus élevé avec 90,2% de réussite et quant au diplôme de niveau 3 en CAP et mention complémentaire, la réussite était de 79,1%".

Afin de compléter cette réussite l'académie de La Réunion a mis au cœur de ses préoccupations six enjeux qui "définissent l'avenir" :

- Les compétences numériques

- L'école de l'entreprise

- La transition écologique

- L'engagement citoyen

- La pratique physique et sportive

- Les langues vivantes étrangères et régionales

