Noël, surf, pétards, taxis, IA

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 25 décembre au vendredi 29 décembre 2023 : • Lundi 25 décembre - Cher Père Noël, pour 2024, nous souhaitons l'égalité sociale, la tolérance et action climatique • Mardi 26 décembre - Les écoles de surf se battent pour exister • Mercredi 27 décembre - Tradition bien-aimée et calvaire pour les animaux : les feux d'artifices créent (toujours) la polémique • Jeudi 28 décembre - Opérations escargots : plusieurs dizaines de taxis à Saint-Denis pour protester contre la CGSS Intelligence artificielle : la crainte d'une (grande) dérive • Vendredi 29 décembre - Intelligence artificielle : la crainte d'une (grande) dérive (Photo Photo sly/www.imazpress.com)

• Lundi 25 décembre - Cher Père Noël, pour 2024, nous souhaitons l'égalité sociale, la tolérance et action climatique

En ce 25 décembre 2023, La Réunion célèbre Noël à l'instar de nombreux pays dans le monde. Le père Noël est passé, les cadeaux ont été ouverts et appréciés. L'équipe d'Imaz Press souhaite donc un joyeux Noël à tous ses lecteurs. Un peu pris par l'actualité, nous avons cependant oublié de déposer notre liste de cadeau pour cette année. Nous la postons donc ce lundi, en espérant peut-être recevoir nos cadeaux tout au long de 2024.

• Mardi 26 décembre - Les écoles de surf se battent pour exister

L’heure de la reprise a-t-elle sonné pour le surf réunionnais et particulièrement pour les écoles de surf de l’île ? Si on note un gros frémissement de la demande, du côté des professionnels, à l’épreuve des faits et de la mise en place de l’accueil du public, ces derniers persistent à penser que leur activité demeure encore trop dépendante des aléas du VRR (vigies requins renforcées), tout en répugnant à se tourner vers l’autre dispositif, le Water Patrol et ses EPI (équipements de protection individuels) utilisés sur le spot de Saint-Leu

• Mercredi 27 décembre - Tradition bien-aimée et calvaire pour les animaux : les feux d'artifices créent (toujours) la polémique

Depuis ce dimanche soir, 24 décembre 2023, les petites annonces se multiplient sur les réseaux sociaux : des centaines d'animaux de compagnie manquent à l'appel dans leur foyer. Comme chaque année et comme le veut la tradition désormais, les feux d'artifices et autres pétards sont légions les soirs de réveillon. Mais derrière ces spectacles pyrotechniques particulièrement appréciés par les Réunionnais, beaucoup de souffrance animale se cache aussi. Au point où certaines associations et même des particuliers souhaiteraient voir cette tradition s'arrêter

• Jeudi 28 décembre - Opérations escargots : plusieurs dizaines de taxis à Saint-Denis pour protester contre la CGSS

La grève illimitée lancée par l'intersyndicale des taxis de La Réunion débute ce jeudi 28 décembre 2023. Les taxiteurs seront reçus en préfecture dans la matin. Ils se rendent à leur rendez-vous en opérations escargots en provenance de Saint-Pierre et de Saint-Benoît. Les taxiteurs protestent contre la mise en place par la CGSS de la nouvelle convention pour le transport des malades.

• Vendredi 29 décembre - Intelligence artificielle : la crainte d'une (grande) dérive

L'intelligence artificielle se développe à grande vitesse partout sur la planète y compris à La Réunion. Mais face à cette croissance, les avis sont partagés. Si certains considèrent cette technologie comme une grande révolution de notre monde, d'autres alertent sur l'urgence de mettre en place une réglementation spécifique pour éviter les dérives