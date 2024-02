Olympiade Culturelle : le Séchoir et la Compagnie Danses en l'R sont les lauréats de La Réunion

L'Olympiade Culturelle, programme culturel pluridisciplinaire conçu pour "renforcer le dialogue entre l'art et le sport", s'inscrit dans une "volonté forte de rassembler l'ensemble des territoires pour faire des Jeux un temps fort artistique et culturel". C'est dans ce cadre que qu'un appel à projets national commun a été lancé en novembre 2023 à destination des acteurs culturels et sportifs ultramarins. Les deux lauréats de La Réunion sont "Mouton Noir" du Séchoir et "Sa mem’mem" de la Compagnie Danses en l'R. Nous publions le communiqué de la préfecture ci-dessous

Conçu pour soutenir la production de projets culturels et artistiques créés et présentés dans les 12 territoires ultramarins, cet appel à projets met en lumière des projets qui feront dialoguer l'art, le sport et les valeurs olympiques et paralympiques dans une démarche festive, populaire, participative et inclusive dans les territoires d'Outre-mer.



Suscitant une forte adhésion des acteurs culturels, ce sont plus de 110 projets qui ont été déposés. Nombre qui témoigne du dynamisme de la création ultramarine dans toutes les disciplines artistiques : danse, photographie, cinéma, exposition, street art, théâtre, musique, cirque etc.



L’étude des projets s’est structurée autour de trois critères :



• Adéquation du projet avec les valeurs olympiques et paralympiques et les objectifs généraux de l'Olympiade Culturelle de Paris 2024 ;



• Qualité artistique ;



• Faisabilité financière, technique et opérationnelle.



L’enveloppe pour l’appel à projets s’élève à 350 000 euros, octroyés à 20 projets répartis sur l’ensemble des territoires d’Outre-mer exceptés Wallis-et-Futuna, Saint-Martin et Saint-Barthélemy dans lesquels aucun projet n’a été déposé.

La Commission nationale qui s’est réunie le 9 janvier 2024 a retenu les actions des structures suivantes :



En Guadeloupe :

- Princess, L’Artocarpe

- L’escrime artistique aux couleurs du KA traditionnel, comité régional d’escrime de la Guadeloupe

- Marathon de la Danse, Karukera Ballet



En Guyane :

- Jeux Kalin’na junior, Commune d’Awala Yalimapo

- BreakDO, Compagnie Malka



A La Réunion :

- Mouton Noir, Le Séchoir

- Sa mem’mem, Compagnie Danses en l’R



En Martinique :

- P(ART)AGE, Vis ton rêve idéal

- Quand la tradition côtoie la modernité, Unité Real Squad

- Olympiade Culturelle à Schoelcher, ville de Schoelcher



A Mayotte :

- Go Skateboarding Day 2024, Maki Skateboard

- Streecéramique – la flamme Olympique, Céramique Mayotte

- Uhodari wa u wongo, MAOI production

- Mapping Debaa, Association les Piémontés



En Nouvelle-Calédonie :

- Olymp’Art, Groupement d’employeurs Sport et Loisir Sud



En Polynésie Française :

- Horue : vagues d’hier et d’aujourd’hui, Te Fare Iamanaha - Musée de Tahiti et des îles

- Démonstration & initiation de danse Hip-hop dans les quartiers, Association Yes We Dance

- Honotumurau, transmettre en faisant vivre les connaissances multiples liées à la culture polynésienne, Association des amis du musée de Tahiti et des îles



A Saint-Pierre-et-Miquelon :

- Terre de Culture, Association Asile

- Projet de l’Association Triatr’îles



Le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, la ministre déléguée, chargée des Outre-mer, la ministre de la Culture et le Président du Comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 adressent leurs félicitations aux lauréats de cet appel à projet qui s’inscrit résolument dans la dynamique des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.