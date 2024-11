Plaine des Cafres : un événement festif pour la Journée mondiale des Pauvres

La Journée mondiale des Pauvres se tiendra le 17 novembre 2024. Chaque année le Secours Catholique met à l’honneur les personnes démunies qui nous entourent et font partie de notre société. Il ne s’agit pas, ce jour-là, de faire l’aumône, mais de passer une journée festive ensemble. Cette année, la Journée des pauvres se tiendra à la Plaine des Cafres. Pas moins de 1500 personnes sont attendues.

Cette journée réunira "les familles et autres personnes que les équipes du Secours Catholique accompagnent tout au long de l’année, l’ensemble des bénévoles et autres acteurs du Secours Catholique de La Réunion, et les diverses associations qui soutiennent ou participent à l’opération, entre autres Médecins du Monde, le Rotary Club, Koulèr Lo Ker, Camp Papou Solidarité, ATD Quart Monde, MTKR, la Croix Blanche, l’AFC UDAF la Société Saint-Vincent de Paul et les Scouts de France, ainsi que les lycées Levasseur et Saint-Charles" détaille l'association.

Au programme de la journée : des activités ludiques et sportives (jeux lontan, dominos, cartes, jeux de société...), des ateliers de coiffure, de bien-être, de couture ou encore de musique, des balades en poney, un forum des associations présentes ou invitées.

"Moment fort de la matinée : à 10h 30, on annoncera les résultats du concours d’écriture Fonnkèr / poésie organisé par le Secours Catholique sur le thème Kosa èt pov ? (Qu’est-ce qu’être pauvre ?). Le concours s’est déroulé de juillet à septembre et cette journée sera l’occasion pour le jury de récompenser les lauréats des deux catégories (jeunes et adultes)" détaille le Secours Catholique.

Dans l’après-midi, après un repas offert par le Secours Catholique grâce à la générosité de différents restaurateurs ou traiteurs, un "défilé "de mode mettra en valeur des vêtements retouchés en vue d’une seconde vie. La journée se clôturera par une messe présidée par l'évêque Pascal Chane-Teng.

"Après Saint-Paul en 2022 et Sainte-Marie en 2023, les hauts du Tampon s’apprêtent à accueillir ceux pour qui la solidarité et la fraternité ne sont pas de simples mots, mais des valeurs fondamentales à vivre tous les jours, et plus particulièrement en cette Journée Mondiale des Pauvres" conclut le Secours Catholique.