Saint-Benoît : une agente communale fait un malaise après un différend avec une collègue

Selon la commune de Saint-Benoît, un différend s'est produit ce lundi 10 février 2025 dans l'après-midi, entre deux agentes communales au sein de l’école Maxime Fontaine. "À la suite de cet événement, l’une d’elles a été victime d’un malaise sans gravité, nécessitant l’intervention des secours ainsi que des forces de l’ordre afin d’évaluer la situation", écrit la municipalité. (Photo : www.imazpress.com)

Face à cet événement, la commune annonce qu'une cellule psychologique sera mise en place ce mardi pour les élèves, les enseignants et le personnel communal.



"La municipalité reste à l’écoute de chacun afin de garantir un cadre serein et bienveillant au sein de ses établissements scolaires", est-il encore possible de lire dans une communication communale.