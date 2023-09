Saint-Denis : 16 km d'embouteillage en direction de l'est

A cause des travaux

La sortie Est de Saint-Denis est une nouvelle fois complètement embouteillée ce lundi 4 septembre 2023. Les travaux de rainurage entre Sainte-Marie et Sainte-Suzanne sont toujours en cours et provoquent de nouveau de grosses difficultés de circulation. Les bouchons débutent à Franche-Terre (Sainte-Suzanne) et se termine au boulevard Lancastel.16 km d'embouteillages juste sur la RN2 sont à signaler à 17h30, les deux boulevards du chef-lieu sont aussi au ralenti. A noter que les travaux pourraient durer encore toute la semaine, patience sur la route (Photo embouteillage lancastel , photo Sly/www.imazpress.com)