Saint-Denis : une opération de nettoyage du front de mer organisée ce dimanche

Ce dimanche 24 mars 2024, l'association PropRéunion organise son action "Coup de Prop’", consistant à nettoyer les déchets sur le front de mer de Saint-Denis. Le rendez-vous est fixé à 8h30 en face de la Cité des Arts et l'action se terminera aux alentours de 12h. Nous publions ci-dessous leur communiqué (photo rb/ www.imazpress.com)

Après une année 2023 dédiée à la lutte contre les mégots abandonnés qui a permis de récolter plus de 100.000 mégots revalorisés avec @MégotRéunion et presque 1 an, jour pour jour, après notre action avec @lagomance, le Coup de Prop’ du mois de Mars est spécialement dédié au nettoyage du front de mer de Saint-Denis.



Un Coup de Prop’, c’est un événement citoyen et positif qui consiste :



- à nettoyer complètement une zone cible en ramassant toutes les ressources abandonnées avant qu’elles ne rejoignent l’océan et ne gagnent le large pour former le 7éme continent “plastique”.



- à informer, interpeller et fédérer un maximum de concitoyens Réunionnais autour du problème de la pollution des océans par les déchets abandonnées sur le territoire



- à présenter des solutions et des alternatives à mettre en place localement



Pour cet évènement, l’association Allons Bouger La Réunion s’associe à PropRéunion pour se mobiliser toute la matinée !



Alors, n’hésitez plus, il est temps de passer à l’action et de rejoindre une super équipe motivée ce dimanche 24 Mars à 8h30 en face de la Cité de Arts sur le front de mer de Saint Denis !



Et si vous hésitez encore, il y aura un max de bonne ambiance, des gens supers motivés à rencontrer, et une petite collation pour reprendre des forces !



Venez nombreux avec la tenue du parfait Coup de Prop’er (1 gourde, 1 casquette, des gants de jardinage si possible et surtout votre bonne humeur et de la bonne volonté) car c’est ensemble pour une île plus propre que nous irons plus loin !



Pour plus d'informations, contactez : Matthias Commins , président de PropRéunion au 06 92 79 78 30 ou Guillaume Payet, secrétaire de PropRéunion au 06 92 65 51 13