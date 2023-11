Salazie coupé de La Réunion le temps d'une journée

Les travaux n'en finissent plus sur la route de Salazie. Depuis ce mardi 28 novembre 2023, 8 heures, la route est totalement fermée à la circulation. Et pour cause, des travaux de purges doivent être menés. 200 tonnes de blocs menaçant la chaussée vont être enlevées. Le temps d'une journée donc, le cirque de Salazie sera totalement coupé du reste de La Réunion. Mais si les travaux se déroulent comme il se doit, la route devrait être rouverte à 18 heures ce soir (Photo d'illustration : sly/www.imazpress.com)

"Nous avons des roches à descendre de la falaise", indique le CRGT. C'est d'ailleurs pour assurer la sécurité de ces travaux que la route de Salazie a été fermée cette nuit.

"On a installé une couche de sécurité pour éviter d'abimer le bitume", précise la direction régionale des routes.

- 200 tonnes à faire tomber -

En tout, ce sont près de 200 tonnes de blocs rocheux menaçant la chaussée qui vont être enlevés.

Cela fait suite à la décision du comité de pilotage du chantier de sécurisation de la RD48, route de Salazie, organisé le mercredi 8 novembre en mairie de Salazie, pour examiner les options de travaux sur les 300 mètres de falaise du lieu-dit l’Evêque, qui présente une instabilité en raison d’une cavité résiduelle de 80m3.

C’est le scénario d’une purge avec fermeture limitée qui a été choisi par le Département, la Commune, l’Etat, les associations d’habitants, le Sdis et les forces de l’ordre réunis au sein de ce comité de pilotage, animé par la maire et Conseillère départementale Sidoleine Papaya.

"Les travaux de sécurisation vont donc pouvoir se poursuivre avant le démarrage de la saison cyclonique" souligne le Département.

Lire aussi - Route de Salazie : reprise des travaux de sécurisation le 28 novembre

- Pas de transports scolaires pour les élèves "extérieurs" -

Si les écoles et le collège de Salazie fonctionneront normalement pendant le chantier, un dispositif spécial a été mis en place par la Cirest pour assurer les cours des collégiens et lycéens qui fréquentent des établissements extérieurs chaque jour.

"En raison de la reprise des travaux sur la RD48 à Salazie et afin de ne pas fatiguer nos enfants dans l’attente de la réouverture de la RD48, le transport scolaire des lycéens du cirque ne sera pas assuré ce mardi 28 novembre."

Un enseignement à distance sera proposé par des établissements scolaires.Le transport scolaire au sein du cirque reste lui assuré normalement.

Lire aussi - Route de Salazie : de fermeture en fermeture, le quotidien compliqué des habitants du cirque

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com