StratCo Run 2024 : un congrès qui façonne l’avenir des stratégies commerciales à La Réunion

Le 26 septembre 2024, le Cinéma Cambaie a accueilli la 3ème édition de StratCo Run, un événement devenu essentiel pour les décideurs économiques de l'île. Ce congrès d’INOE, organisé par OPTIMARK Océan Indien et Leader Réunion Magazine, a rassemblé des professionnels de divers horizons autour de débats enrichissants et de perspectives concrètes, dans une ambiance résolument conviviale. Un rendez-vous qui confirme son rôle unique et inspirant pour l’écosystème économique local.

Un programme enrichi pour une meilleure compréhension des consommateurs

Avec un contenu étoffé et des intervenants de qualité, StratCo Run 2024 s’est affirmé comme un véritable carrefour de partage et d'échanges, où se construisent les stratégies commerciales de demain.

Parmi les sujets phares, le comportement des consommateurs réunionnais a été mis en lumière grâce à l’étude exclusive d’IPSOS Océan Indien, "Dans les pas du shopper".

Cette enquête a révélé des consommateurs plus attentifs, majoritairement orientés vers la frugalité et les produits essentiels, tout en soulignant l’essor des produits anti-gaspillage, à forte valeur ajoutée éthique.

Trois profils de consommateurs se dessinent ainsi : les « malins » toujours en quête de bonnes affaires, les « hédonistes » motivés par le plaisir de consommer, et les « désimpliqués » pour qui l'achat est un acte routinier.

Cette enquête souligne également l’influence des produits anti-gaspillage, qui permettent de donner du sens aux achats, au-delà du seul critère de prix.

Innovation et perspectives pour 2025

Parmi les intervenants, Xavier Terlet, fondateur de ProtéinesXTC, a captivé l’audience en explorant les nouvelles stratégies d’innovation alimentaire.

Dans un contexte où l'innovation est cruciale pour s’adapter aux attentes changeantes des consommateurs, Xavier Terlet a rappelé l'importance d'un marketing clair et d’un merchandising impactant pour accompagner le succès des nouveaux produits. Une perspective inspirante, dans un marché où 50 % des produits alimentaires de demain sont encore à inventer.

Des thématiques d’avenir : durabilité, IA et cyberassurance

StratCo Run s’est également tourné vers des enjeux futurs, tels que la durabilité, l’habitat, l’intelligence artificielle et la sécurité numérique, offrant ainsi aux participants un panorama complet des défis à venir pour les entreprises réunionnaises.

Le congrès a permis de souligner l’importance de la durabilité, essentielle à l’approche de la déclaration de durabilité en 2025, ainsi que celle de la cyberassurance, thème abordé pour sensibiliser aux nouvelles menaces numériques.

Les Trophées StratCo Run : honorer les forces de vente réunionnaises

Grande nouveauté de cette édition, les premiers Trophées StratCo Run des performances commerciales ont salué l’imagination et le savoir-faire des forces de vente locales.

En valorisant les équipes de terrain dans le marketing, le merchandising et le commerce, StratCo Run a mis en lumière les initiatives commerciales les plus audacieuses. Cette remise de prix a clôturé l’événement sur une note de reconnaissance, renforçant l’esprit d’appartenance et d’émulation professionnelle de cet événement unique.

Meilleures Théâtralisations de la Zone Promotionnelle 2024

Trophée D’Or : Cosmebelle Réunion

Opération Fête des Mères





Trophée d’Argent : Soboriz

Opération Rentrée des classes

Trophée de Bronze : Smart Shopper

Opération ça match pour l’apéro

Trophées des Forces de Ventes selon les enseignes de La Réunion

Trophée d’Or : Mondelez France Océan Indien

Trophée d’Argent : La Cilam

Trophée de Bronze : Nestlé Océan Indien

Coup de cœur d’Yves PUGET : Mascarin

Collection Précieuse en partenariat avec l’association Globice pour l’observation responsable des baleines

Coup de cœur du jury : Brasseries de Bourbon

Opération de co-branding avec les associations caritatives locales

En route vers StratCo Run 2025



Avec plus de 220 participants présents, StratCo Run 2024 a su répondre aux attentes des acteurs économiques réunionnais.En préparation de l’édition 2025, l’organisation est ouverte à vos retours et suggestions, afin de bâtir ensemble une nouvelle édition toujours plus pertinente et enrichie.

contactoi@optimark-fr.com

SAVE THE DATE

Le rendez-vous est d’ores et déjà donné, le jeudi 25 septembre 2025 pour une nouvelle édition façonnée par vos idées !

Revivez cette 3ème édition de STRATCO RUN