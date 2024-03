Surf : la France vice-championne du monde, Johanny Defay en bronze

L'équipe de France a pris la deuxième place au classement des nations des World Surfing Games, dont les finales se sont tenues dans des vagues d'un mètre cinquante, ce dimanche 3 mars 2024 à Porto Rico. La Réunionnais Johanne Defay et Kauli Vaast sont médailles de bronze, Joan Duru est 4e de la finale messieurs. La France aura donc quatre athlètes aux Jeux Olympiques de Paris-2024 du 27 au 30 juillet à Tahiti : Vahiné Fierro, Johanne Defay, Kauli Vaast et Joan Duru (sous réserve de validation en Commission Consultative des Sélections Olympiques du CNOSF) (Photo : Fédération de surf)

Johanne Defay a lancé la finale féminine avec deux vagues à 6 points. "Sans jamais trouver de quoi s'exprimer davantage, la Française voyait d'abord la Brésilienne Tatiana Weston-Webb, championne du monde en 2023, la doubler. Puis descendre encore d'un rang avec le retour de l'Australienne Sally Fitzgibbons. Laquelle trouvait une ultime vague pour passer en tête dans les dernières secondes et remporter un quatrième titre mondial ISA !", précise la Fédération de surf dans un communiqué.

"J’ai commis quelques erreurs. Deux fois j'ai démarré sur la première vague quand j’avais la priorité et deux fois Sally (Fitzgibbons) est partie sur la deuxième vague qui était bien meilleure. Ces deux erreurs font la différence car mon surf était au point aujourd’hui", a exprimé Johanne Defay. "Je sais que si j’avais eu les bonnes vagues avec le mur, j’aurais pu prendre les plus gros scores. Comme d’habitude, une compétition se gagne dans le choix de vagues."

"Je suis de nouveau troisième, comme l’an dernier. Je prends cette compétition très au sérieux. Surtout qu’on avait plusieurs objectifs cette année avec les extra quotas en femmes et en hommes. Quand je vois des jeunes comme Marco (Mignot) ou Tessa (Thyssen), qui se battent pour essayer de de faire une carrière, je me dis que mon rôle est de leur montrer l'exemple. Et aussi de faire mon maximum pour apporter les points nécessaires à l’équipe. Ça me tient vraiment à cœur", poursuit la sportive péi.

"Faire troisième est important aussi pour le classement. Je serai tête de série n.3 aux Jeux. C’est bien mais comme certains athlètes déjà qualifiés n’ont pas vraiment joué le jeu sur ces Mondiaux, le classement des têtes de série sera faussé aux JO à Tahiti", ajoute-t-elle.

Pour un petit point, qui sépare Boukhiam (15,34 pts) de Vaast (14,33 pts), l'issue aurait été extraordinaire pour les Bleus. "Venue à Porto Rico avec comme objectif prioritaire l'acquisition du deuxième quota messieurs, chose faite samedi avec Joan Duru, la France quitte Porto Rico avec un petit goût amer."

Emmenée par le manager terrain Jérémy Florès, insatiable compétiteur quand il était sur le CT, l'équipe de France est passé tout près d'un exploit.

Dans 130 jours, les Bleus seront chez eux à Tahiti pour l'épreuve olympique.

- Les résultats -

DAMES

Finale

1. Sally Fitzgibbons (Australie) 13,10 pts - Championne du monde

2. Tatiana Weston-Webb (Brésil) 12,24 pts

3. Johanne Defay (France) 12,00 pts

4. Nadia Erostarbe (Espagne) 9,57 pts

MESSIEURS

1. Gabriel Medina (Brésil) 16,40 pts - Champion du monde

2. Ramai Boukhiam (Maroc) 15,34 pts

3. Kauli Vaast (France) 14,33 pts

4. Joan Duru (France) 7,10 pts

LES RÉSULTATS DES FRANÇAIS

Johanne Defay : 3e place

Kauli Vaast : 3e place

Joan Duru : 4e place

Marco Mignot : 9e place

Tessa Thyssen : 13e place

Vahiné Fierro : 41e place

CLASSEMENT DES NATIONS

1. Brésil 3696 pts

2. France 3360 pts

3. Australie 2895 pts

4. Espagne 2813 pts

5. Pérou 2620 pts

6. Allemagne 2275 pts

7. Portugal 2174 pts

8. Etats-Unis 2163 pts

9. Canada 1960 pts

10. Costa Rica 1793 pts

(55 nations classées)