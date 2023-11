Crise de l'eau : Philippe Vigier en visite à Mayotte

Le ministre délégué chargé des Outre-mer, Philippe Vigier, est une nouvelle fois en visite à Mayotte ce 1er et 2 novembre 2023. Un déplacement qui permettra d'effectuer un point d'étape dans la gestion de la crise de l'eau après l’annonce récente d’un plan d’urgence et de mesures à moyen et long terme pour garantir l’accès à l’eau, en quantité suffisante et de qualité pour les Mahorais (photo : rb/www.imazpress.com)

Arrivé ce mercredi matin sur l'île, le ministre va commencer par présider un comité de pilotage avec l’ensemble des services de l’État afin de faire un point de situation sur le déploiement des mesures annoncées.

Un peu plus tard dans la matinée, il s’exprimera au Congrès de la Fédération des Conseils de Parents d’élèves (FCPE) afin de rappeler l’engagement de l’État dans le renforcement de la sécurité des établissements scolaires.

Philippe Vigier se dirigera ensuite vers les chantiers de réhabilitation des infrastructures d’eau et découvrira un dispositif de container-cuve destiné à fournir de l’eau potable à la population.

Ce jeudi 2 novembre, le ministre se rendra au Port de Longoni pour assister aux opérations de chargement de camions en bouteilles d’eau pour les écoles primaires mais aussi à la future base de vie des renforts de la sécurité civile. Il assistera également à une présentation de l’opération de collecte et de stockage des bouteilles en plastique usagées.

Pour rappel, Elisabeth Borne avait annoncé la généralisation progressive de la distribution. Pour ce faire, l’État organise la distribution de l’eau dans plusieurs écoles maternelles et élémentaires non raccordées au chemin de l’eau. Philippe Vigier se rendra justement dans l’une d’entre elles afin d’échanger avec les élèves et le corps enseignant.

Il terminera sa matinée à Koungou où il visitera la mairie incendiée en 2021.

Le séjour se clôturera dans un centre de vaccination pour évaluer les avancées de la campagne vaccinale en milieu scolaire et effectura une revue de projet relative aux investissements pour l’eau avant son départ.

- Deuxième visite -

Philippe Vigier s’était rendu le 2 septembre 2023 à Mayotte afin de suivre sur le terrain les opérations d’urgence mises en place par l'État pour répondre à la crise de l’eau sans précédent que traverse le territoire, "à la demande d'Emmanuel Macron, de la Première ministre, Élisabeth Borne, et du ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin".



Le ministre avait qualifié la situation "d'inacceptable pour les Mahorais".



Un plan d’urgence qui bénéficie d’un engagement financier de l'État à hauteur de 35 millions d’euros pour les travaux d’urgence – forages, travaux de recherche de fuites, distribution d’eau aux plus démunis, interconnexion des réseaux d’eau potable - et de 350 millions d’euros dans le cadre de la Programmation pluriannuelle d’investissement a été annoncé.

Le ministre délégué chargé des Outre-mer a précisé que ce plan "permet d’agir à très court, moyen et long terme pour garantir un accès à l’eau en quantité suffisante et de qualité irréprochable pour la totalité de la population".

