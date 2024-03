Une nouvelle étape franchie : un administrateur provisoire pour l'université de La Réunion

C'est avec soulagement, avec satisfaction et surtout avec un immense espoir que nous accueillons la nomination, à compter du 12 mars 2024, du Professeur Jacques Comby en tant qu'administrateur de l'université de La Réunion (photo sly/www.imazpress.com)

La Cgtr Educ'action y voit la reconnaissance des trop nombreux dysfonctionnements de cette institution et l'aboutissement d'un long combat.

Cependant, nous restons lucides. Il est nécessaire de nettoyer en profondeur ces écuries d'Augias et ce nouvel administrateur aura fort à faire. Il devra s'entourer d'une nouvelle équipe, réaliser des audits sur ce qui marche et sur ce qui dysfonctionne, maîtriser la gestion financière et la gestion des affaires courantes et enfin rétablir un climat de confiance.

Tout ceci ne s'improvise pas et demande du temps. La Cgtr Educ'action espère que l'université pourra disposer de ce temps nécessaire et qu'elle pourra compter sur ses autorités de tutelle et sur ses partenaires.

Nous serons toujours présents et force de proposition pour participer activement à cette nouvelle étape dans l'histoire de notre université... tout en restant vigilants sur la défense des intérêts de l'université et en restant attachés à la défense des personnels qui ne doivent en aucun cas payer pour l'ensemble de la politique suivie ces dernières années.

Pour la Cgtr Educ’action,