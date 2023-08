Augmentation excessive des factures d'eau et des taxes : appel à la transparence et à l'action

Ces derniers mois, de nombreux citoyens ont exprimé leur préoccupation et leur indignation face à l'augmentation excessive des factures d'eau et des taxes associées dans toutes les communes de l’île.

Cette augmentation soudaine et parfois exorbitante a suscité des inquiétudes légitimes auprès des Réunionnais.

Les factures d'eau sont un aspect essentiel de la vie quotidienne, touchant à la fois les ménages, les entreprises et les institutions.

En tant que ressource vitale, l'accès à l'eau potable est un droit fondamental, et il est essentiel que les coûts associés à ce service restent raisonnables et transparents.

Les prestations pour lesquelles sont taxés les Réunionnais sont-elles justifiées ?

Nous appelons instamment les autorités locales et les fournisseurs de services d'eau à traiter cette préoccupation sérieuse avec la plus grande attention car les citoyens se sentent rackettés.

Nous appelons solennellement l’ensemble des élus à agir sans plus attendre afin d’apporter des réponses et des solutions concrètes aux usagers. La course aux sénatoriales actuellement en ordre de marche ne doit pas vous désengager de vos responsabilités vis-à-vis de la population, car avez été élus pour défendre les intérêts des Réunionnais et non les vôtres.

Les citoyens ont le droit de comprendre clairement les raisons derrière ces augmentations, y compris les détails des taxes, redevances et autres frais qui contribuent à la hausse des factures d'eau.

Dans l'intérêt de la transparence et de la confiance, nous demandons :

1/Une communication médiatique ouverte et claire : Les autorités et les fournisseurs de services d'eau devraient fournir des informations détaillées sur les raisons de l'augmentation des coûts, en mettant en lumière les facteurs tels que les investissements en infrastructures, les coûts opérationnels et les réglementations qui influencent ces tarifs.

2/Un dialogue constructif : Nous encourageons un dialogue ouvert entre les parties prenantes, y compris les consommateurs, les autorités locales et les compagnies d'eau, afin de trouver des solutions équilibrées qui préservent l'accès à l'eau tout en tenant compte des réalités financières.

3/Des mesures pour atténuer l'impact : Nous sollicitons la mise en place de mesures pour atténuer l'impact de ces augmentations sur les ménages à faibles revenus, en envisageant des programmes d'aide et des ajustements tarifaires équitables.

Nous croyons en la responsabilité partagée de préserver l'accès à une eau de qualité à des tarifs raisonnables.

En collaborant de manière transparente, nous pouvons œuvrer ensemble pour garantir que les citoyens continuent de bénéficier d'un accès équitable à cette ressource essentielle.