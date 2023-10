Conflit Hamas/Israël : "la recherche de la paix doit primer"

Comme tous les Réunionnais, je suis choqué par les évènements qui se déroulent en ce moment en Israël, dans la bande de Gaza et dans les territoires palestiniens. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Devant l'horreur des images, je n'ai pas voulu réagir à chaud, bien que mes pensées se soient de suite dirigées vers les familles endeuillées et les populations civiles impactées, quelles que soient leurs nationalités.

Il est maintenant admis qu'il s'agit d'abord d'actes de terrorisme venant du Hamas, que je condamne sans réserve.

Je suis comme beaucoup de Réunionnais peiné par autant de violence envers des civils, des femmes mais surtout des enfants.

Je salue l'intervention du Président de la République. Comme lui, j'en appelle à l'unité de la nation et souhaite que rapidement une solution soit trouvée avec comme unique objectif la recherche de la paix.

Répondre à la violence par la violence, même s’il s’agit de lutte contre le terrorisme, ne peut pas être la seule issue à ce conflit qui n'a que trop duré.

Ici à La Réunion, je voudrais apporter mon soutien total aux familles touchées de près ou de loin par ce drame.

Préservons notre Vivre ensemble réunionnais et montrons-le en exemple au monde entier, car ce moment doit être un catalyseur de la paix et non un révélateur de la haine raciale.