L'association des jeunes agriculteurs de La Réunion demande des "indemnisations rapides"

Le cyclone Garance est toujours en cours et les agricultrices et agriculteurs de La Réunion subissent de lourdes pertes : cultures dévastées, infrastructures détruites et impact économique majeur sur l’ensemble de la filière agricole. (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

Face à cette situation critique, les Jeunes Agriculteurs Réunion expriment leur soutien total aux professionnels touchés et demandent une réponse rapide des pouvoirs publics.

Nous avons d’ores et déjà adressé un courrier au Préfet de La Réunion, demandant : La reconnaissance en urgence de l’état de calamité agricole, afin que les

indemnisations puissent être déclenchées sans délai.

Une accélération des procédures administratives pour éviter les blocages qui fragiliseraient encore davantage les exploitations sinistrées.

Une anticipation des besoins en matériaux de reconstruction (bâches, piquets, filets brise-vent, serres, clôtures, etc.), afin d’éviter les pénuries constatées lors des précédents cyclones et permettre une remise en production rapide.

Nous restons pleinement mobilisés pour accompagner les agriculteurs dans leurs démarches et veiller à ce que des mesures concrètes soient mises en place rapidement.

Nous appelons également à la solidarité de tous pour soutenir nos agriculteurs, piliers de notre souveraineté alimentaire, qui traversent une nouvelle épreuve difficile.

Nous tiendrons informés les agricultrices et agriculteurs sur les avancées des démarches et les dispositifs d’aide mis en place.

Jeunes Agriculteurs Réunion