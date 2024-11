Le RN et la macronie votent ensemble contre un budget de justice sociale et d'équilibre budgétaire

Majoritaire à l'Assemblée nationale, le Nouveau Front Populaire a transformé un budget austéritaire en un budget de justice sociale et d'efficacité budgétaire. 75 milliards d'euros récupérés à travers la contribution, à hauteur de leurs moyens, des ménages ultrariches et des grandes entreprises multinationales qui font passer le déficit budgétaire sous la barre des 3% (Photo : www.imazpress.com)

Quelques exemples :

- 13 milliards d'euros à travers la taxe Zucman de 2% sur le patrimoine des milliardaires au-delà d'un milliard d'euros ;

- 26 milliards d'euros à travers la taxe sur les bénéfices des multinationales réellement réalisés en France ;

- 15 milliards d'euros à travers la taxe sur les superprofits ;

- 6 milliards d'euros à travers la contribution exceptionnelle sur les dividendes à hauteur de 10%.

Par ailleurs, 3 milliards d'euros ont été dégagés pour restaurer l'autonomie financière de nos collectivités territoriales à travers l'indexation de la dotation globale de fonctionnement sur l'inflation, la restauration du fonds de compensation pour la TVA ou encore le soutien aux départements en difficulté.

En ne votant pas ce budget de justice sociale et d'efficacité budgétaire, le Rassemblement national montre son vrai visage antisocial et anti-écologique ainsi que son incompétence sur les questions budgétaires. Avec les macronistes, le RN vote systématiquement pour les plus riches.

À l'échelle de La Réunion, par exemple, le Rassemblement national :

- n'a pas voté en Commission des lois l'amendement de Jean-Hugues Ratenon doublant la LBU alors même que le logement social connaît une grave crise dans notre département ;

- a voté dans l'hémicycle contre l'amendement de Perceval Gaillard visant à exonérer de taxe foncière les propriétaires pauvres dans les Outre-mer alors même que le pouvoir d'achat et la crise du logement frappent beaucoup de Réunionnaises et de Réunionnais ;

- a voté dans l'hémicycle contre l'amendement de Frédéric Maillot visant à exclure les Outre-mer de la hausse annoncée des billets d'avion alors même que la continuité territoriale est une problématique majeure à La Réunion.

Après avoir permis le coup de force antidémocratique du Président Macron en soutenant le gouvernement Barnier, Marine Le Pen et ses troupes continuent à montrer leur vrai visage aux yeux de la France et de La Réunion. Celui d'un parti antisocial, totalement allié à Macron, qui se moque des Outre-mer et de la justice sociale.

Pour sa part, le Nouveau Front Populaire a fait la démonstration de sa capacité à gouverner en trouvant des majorités dans l'hémicycle. L'alternance est déjà en cours à l'Assemblée nationale face au bloc lepeno-macroniste qui soutient la même politique. Elle sera bientôt mise en oeuvre depuis l'Elysée.

Perceval Gaillard et Jean-Hugues Ratenon,

Députés de La Réunion