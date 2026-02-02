Présence d'un requin juvénile dans le bassin de Manapany les Bains

Que le Centre Sécurité Requin sur l’application Dorsal de sa page Facebook officielle, nous ponde des contre-vérités du même acabit (publication du 31 janvier), là ça dépasse les bornes.

Car il est mentionné en très gros, sur cette publication : BOULEDOGUE, pour un requin juvénile qui n’est autre qu’un requin gris de récif.

Or que je sache, il y a des scientifiques et un directeur au CSR, bref des gens qui sont responsables du sérieux des informations diffusées par cet organisme public, financé à 100% par de l’argent public ! Y compris pour l’application Dorsal dont ils ont l’entière RESPONSABILITE. Enfin, sauf erreur de ma part pour ce qui est du sérieux …..

Comme le précise le site du CSR : "En cas d’observation de requins ou d’urgence, appelez le CROSS [….] ou signaler directement sur l’application Dorsal. L’information est systématiquement transmise aux services du Centre Sécurité Requin pour fiabilisation avant sa mise en ligne sur l’application Dorsal" (sic !).

Pour ce qui est donc de l’identification précise de l’animal, je persiste et signe par rapport à notre précédent article sur la page de notre association – VAGUES : il s’agit bien d’un requin gris de récif ou dagsit (Carcharhinus amblyrhynchos).Il y était encore ce dimanche à midi et le soir, faisant des ronds dans la zone la plus profonde du bassin, pendant que des touristes…..lui couraient après avec leur caméra pour immortaliser l’évènement (ce qui, faut-il le préciser, n’est pas la meilleure idée qui soit….).

Aucune erreur possible eu égard aux caractères que j’ai pu à nouveau observer ce jour :

- Museau large et arrondi.

- Nageoire dorsale principale dotée d’un liseré blanc.

- Mais surtout toutes les autres nageoires se terminent par une extrémité noire (pectorales, pelviennes, 2 ème nageoire dorsale et les nageoires anales).

- Et la nageoire caudale bien développée se termine par un large liseré noir.

ON NE PEUT PAS S’Y TROMPER !!

Pourtant le CSR affirme lui sans équivoque qu’il s’agit d’un requin bouledogue, entretenant ainsi chez le public une peur panique imméritée.

Va-t-on voir débarquer dans le bassin de Manapany les pourfendeurs de requins du CSR pour régler son compte à la bestiole et légitimer l’élimination d’un animal inoffensif par une prétendue "sécurisation de la population" ?

A quoi donc sont payés ces gens-là ?!

Didier Dérand

Président de VAGUES