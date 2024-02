Solidarité Réunion/Mayotte : la France, toute la France, rien que la France.

Mayotte est envahie non plus seulement par les Comores mais par une immigration illégale venue de Somalie, des grands lacs et même de Syrie à ce qu'il parait (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

Le collectif La Ré-ACTION apporte son soutien, il faut l'avouer bien tardivement, aux Mahorais, bien plus patriotes que certains créoles. Le réel et le tragique frappent aux portes de La Réunion, Le Grand Remplacement ? C'est maintenant !

Quand enlèverons-nous les œillères du rejet des Mahorais et du "sat' y s'passe là-bas débrouye' bamn' Mahorais" ?

Lorsque les premiers coups de machette s'abattront sur nous et nos enfants ?

L'intégrité de la France est rompue sur son flanc mahorais et bientôt réunionnais grâce à la fin des titres provisoires n'en doutez pas...L'heure n'est plus à la division mais à l'union et surtout à l'action.

Aux armes citoyens ? C'est maintenant !

Collectif La Ré-Action