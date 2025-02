Évasion de Mohamed Amra: dix personnes de son entourage aussi interpellées

Dix personnes de l'entourage de Mohamed Amra ont été arrêtées, soupçonnées d'avoir participé à la préparation, l'évasion et la fuite du détenu multirécidiviste, lui-même interpellé samedi en Roumanie après neuf mois de cavale, a indiqué dimanche la procureure de Paris.

Ces personnes ont été interpellées "samedi puis dans la nuit" de samedi à dimanche, a précisé Laure Beccuau dans son communiqué. "Elles sont suspectées d'avoir participé à la préparation, à l'exécution de l'évasion mais également d'avoir favorisé la dissimulation du fugitif", a-t-elle souligné.Mohamed Amra, interpellé à Bucarest sur mandat d'arrêt européen, doit lui être présenté dimanche aux autorités judiciaires roumaines, qui "statueront sur sa remise à la justice française".Les policiers roumains, mis en alerte par les enquêteurs français du départ à l'étranger de M. Amra, l'ont "repéré" et arrêté "vers 15h près d'un centre commercial" samedi à Bucarest.Ils l'ont ensuite remis à la police roumaine chargée de la criminalité organisée. "En dépit du changement de coloration de ses cheveux, l'identification de l'intéressé est confirmée par une reconnaissance faciale et la comparaison d’empreintes digitales", a confirmé la procureure.Mme Beccuau a salué "la transversalité des services, et la convergence des spécialités des enquêteurs, comme des magistrats" qui "ont été les leviers de la conduite des opérations" lors de ces investigations instruites à Paris, à la Juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée (Junalco)."Cette enquête est l'illustration (...) de l'absolue nécessité d'une coopération internationale rapide et efficace", a-t-elle insisté, adressant également ses pensées aux victimes et à leurs proches.L'évasion de Mohamed Amra, surnommé "La Mouche", avait sidéré la France entière et les autorités judiciaires et pénitentiaires.Le 14 mai 2024, un commando l'avait libéré en attaquant, à la voiture-bélier et aux fusils d'assaut, un fourgon pénitentiaire, tuant deux agents et en blessant trois autres.