Baiser forcé: le patron du foot espagnol Luis Rubiales présentera vendredi sa démission (médias)

Le patron du foot espagnol Luis Rubiales, au coeur d'un scandale après avoir embrassé de force une joueuse lors de la victoire de l'Espagne dimanche au Mondial, présentera vendredi sa démission lors de l'assemblée générale extraordinaire de sa fédération, ont annoncé jeudi soir plusieurs médias espagnols.

A la tête de la fédération espagnole de foot (RFEF), Luis Rubiales se trouvait sur un siège éjectable depuis qu'il avait embrassé par surprise sur la bouche Jennifer Hermoso, la N.10 de la Roja féminine, devant les caméras du monde entier juste après le sacre de l'Espagne face à l'Angleterre, faisant réagir les plus hautes instances du ballon rond.Jointe par l'AFP, la fédération de foot n'a pas confirmé cette information et n'a souhaité faire aucun commentaire.L'affaire est remontée jusqu'au Premier ministre espagnol Pedro Sánchez qui a qualifié son geste d'"inacceptable" et même la Fifa a lancé à son encontre une procédure disciplinaire mercredi.Mardi soir, la RFEF avait annoncé qu'en raison du "caractère d'urgence", elle tiendrait vendredi une assemblée générale extraordinaire consacrée au sujet.L'annonce de la tenue de cette assemblée était accompagnée d'une précision: "au regard des derniers événements survenus (...) dimanche dernier à Sydney, nous souhaitons vous informer que les procédures internes de la Fédération concernant les questions d'intégrité sont ouvertes".