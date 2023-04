Berlusconi en soins intensifs pour un problème cardiaque

L'ex-chef du gouvernement italien Silvio Berlusconi, un octogénaire à la santé déclinante, a été admis mercredi en soins intensifs pour des problèmes cardiaques dans un hôpital de Milan (nord), où il passera la nuit.

M. Berlusconi, 86 ans, se trouve dans une unité de chirurgie cardiaque à l'hôpital San Raffaele, a précisé à l'AFP une source de son entourage. Cet établissement, qui est situé dans la banlieue de la capitale lombarde, est l'un des plus prestigieux d'Italie."Il est en soins intensifs en raison d'un problème d'infection qui n'a pas été réglé. Mais il parle", a assuré le ministre des Affaires étrangères Antonio Tajani, l'un des principaux responsables de Forza Italia, le parti politique conservateur de M. Berlusconi membre de la coalition soutenant le gouvernement de Giorgia Meloni."Il passera la nuit" à l'hôpital, a précisé à l'AFP une source hospitalière sous couvert d'anonymat."Courage Silvio", a lancé Giorgia Meloni à son allié sur Twitter, lui adressant également ses voeux "sincères et affectueux de rapide guérison".Silvio Berlusconi a multiplié ces derniers temps les séjours en milieu hospitalier, le précédent remontant à la semaine dernière, officiellement pour des examens de contrôle.Après sa sortie de l'hôpital, il avait diffusé vendredi un message sur les réseaux sociaux : "J'ai déjà recommencé à travailler (...), prêt et déterminé à m'engager, comme je l'ai toujours fait, pour le pays que j'aime".Dimanche, il avait aussi posté sur les réseaux sociaux une photo de lui devant un parterre de tulipes dans sa somptueuse villa lombarde d'Arcore.En janvier 2022, il avait été admis au San Raffaelle pour une infection urinaire. Au mois d'avril 2021, le milliardaire avait aussi été hospitalisé, plus de trois semaines, pour des "séquelles du Covid-19" qu'il avait contracté en septembre 2020.Silvio Berlusconi avait aussi subi une importante opération à cœur ouvert en 2016, puis une intervention pour traiter une occlusion intestinale au printemps 2019. En 1997, il avait été opéré d'une tumeur maligne à la prostate.- Ami de Poutine -"Courage Silvio, l'Italie t'attend", a réagi sur Twitter Matteo Salvini, le chef de la Ligue, une autre formation antimigrants membre de la coalition, accompagnant son message d'une photo de lui au côté du Cavaliere.En dépit de son grand âge et de ses soucis de santé, le Cavaliere continue d'être une figure centrale de la politique italienne, même si son parti est aujourd'hui sous la barre des 10% des intentions de vote dans les sondages.Il a encore été élu sénateur aux dernières législatives en septembre mais il n'est quasiment pas présent à la chambre haute du Parlement.Les déclarations philorusses de ce magnat des médias, ami de Vladimir Poutine, mettent régulièrement dans l'embarras Giorgia Meloni, qui fut sa ministre de la Jeunesse de 2008 à 2011.Entré en politique en 1994, M. Berlusconi a été Premier ministre pendant neuf ans au total et a dominé la politique de son pays deux décennies durant, en dépit des scandales sexuels et de procès qui ont terni son image.Pour des millions d'Italiens, il représente un âge d'or de l'économie transalpine. La holding de sa famille, Fininvest, comprend des chaînes de télévision (MediaForEurope), des journaux et les éditions Mondadori.Passionné de football, il a aussi présidé pendant 31 ans l'AC Milan avant de vendre ce club en 2017 à des investisseurs chinois.En août 2013, il a été pour la première fois condamné de façon définitive : sa peine de quatre ans de prison pour fraude fiscale, dont trois supprimés par une amnistie, avait été confirmée par la Cour de cassation et il l'avait effectuée l'année d'après sous forme de travaux d'intérêt général, perdant au passage son titre de Cavaliere.Père de cinq enfants issus de deux mariages et plusieurs fois grand-père, ce personnage hors du commun a trouvé en 2020 une nouvelle compagne : Marta Fascina, un ancien mannequin de 53 ans sa cadette, et députée de Forza Italia.