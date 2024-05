Effondrement d'un immeuble à Majorque : 2 morts, une dizaine de blessés (secours)

Deux personnes sont mortes et une dizaine ont été blessées dans l'effondrement du toit d'un immeuble de deux étages dans l'île espagnole de Majorque, ont annoncé jeudi les secours.

"Deux personnes sont confirmées mortes" et il y a "entre 12 et 14 blessés à des degrés divers" après "l'effondrement du toit d'un immeuble de deux étages" dans la zone appelée Playa de Palma, dans le sud de Palma de Majorque, île touristique de l'archipel méditerranéen des Baléares, ont indiqué les secours sur X.L'effondrement s'est produit jeudi en fin d'après-midi dans un restaurant situé dans cette zone très fréquentée par les touristes étrangers, alors que la haute saison a déjà commencé, selon les médias locaux.Plusieurs pompiers, des agents de la police de Palma et des ambulances se sont rendus sur les lieux, selon la même source.Les îles Baléares, connues pour leurs eaux cristallines et leurs plages, sont la deuxième destination touristique d'Espagne après la Catalogne. En 2023, elles ont accueilli plus de 14 millions de touristes, selon les chiffres officiels.