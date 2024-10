Foot/Dopage: La suspension de Paul Pogba réduite à 18 mois par le TAS

Le champion du monde français 2018 Paul Pogba, suspendu quatre ans pour dopage, a vu sa sanction réduite à 18 mois et pourra renouer avec la compétition en mars prochain, a annoncé vendredi un porte-parole du Tribunal arbitral du sport (TAS).

"Je vous confirme la décision: 18 mois de suspension à compter du 11 septembre 2023. La décision est rendue sans les motifs, qui suivront plus tard", a-t-il déclaré à l'AFP.Sous contrat avec la Juventus Turin jusqu'en 2026, l'international français (91 sélections, 11 buts), qui aura 32 ans le 15 mars prochain, sera donc autorisé à reprendre la compétition dès le 11 mars.Il a publié vendredi soir sur son compte Instagram une photo en gros plan de deux pieds portant des chaussures de foot siglées Pogba avec des chaussettes à ses initiales ornées du drapeau de la France et des deux étoiles de championne du monde.Contrôlé positif à la testostérone en août 2023 à l'occasion d'un match entre la Juventus et l'Udinese et suspendu provisoirement en septembre de la même année, Paul Pogba avait été suspendu pour quatre ans le 29 février dernier par le tribunal national antidopage.Mais le Tribunal arbitral du sport (TAS), qu'il a saisi en appel, a ramené cette suspension à dix-huit mois à compter du 11 septembre 2023.Dans un message publié sur Instagram après l'annonce de sa suspension pour quatre ans, Pogba avait affirmé n'avoir "jamais pris sciemment ou délibérément" de produits dopants."Je suis triste, choqué et navré que tout ce que j'ai construit au cours de ma carrière de joueur professionnel m'ait été retiré", ajoutait-il. "Lorsque je serai libéré des restrictions légales, toute l’histoire deviendra claire, mais je n’ai jamais pris sciemment ou délibérément des suppléments qui violeraient les réglementations antidopage."Pour expliquer ce contrôle antidopage positif, son entourage avait avancé la thèse d'une contamination accidentelle via un complément alimentaire prescrit par un médecin consulté aux Etats-Unis.La testostérone, hormone de la fertilité et de la sexualité masculine, favorise le développement musculaire.- Coup de massue -Cette affaire a eu l'effet d'un coup de massue sur un joueur qui traversait alors depuis plusieurs mois une période très compliquée, émaillée de blessures et d'affaires extra-sportives.Grand artisan du titre mondial décroché par les Bleus en Russie en 2018, il fut l'une des grandes stars du football mondial avant de voir sa cote décliner après une litanie de malheurs sur et en dehors des stades.Lors de la saison 2022-23, Pogba n'avait fait que dix apparitions sous le maillot de la Juve, en raison notamment d'une blessure au ménisque du genou droit et, la mort dans l'âme, avait dû accepter une opération le privant du Mondial au Qatar, où l'équipe de France a échoué en finale face à l'Argentine en décembre 2022.Le joueur a également été victime d'une affaire d'extorsion de fonds en bande organisée, pour laquelle six hommes dont son frère Mathias ont été renvoyés le mois dernier devant le tribunal correctionnel de Paris.