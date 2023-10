Foot: le match Belgique-Suède arrêté après l'attentat à Bruxelles (UEFA)

Le match entre la Belgique et la Suède, disputé lundi soir à Bruxelles pour les qualifications à l'Euro-2024 de football, a été définitivement arrêté à la mi-temps (1-1) en raison de l'attentat perpétré dans la capitale belge qui a fait deux morts, a annoncé l'UEFA.

Les deux victimes de cet attentat qualifié de "terroriste" par les autorités locales sont de nationalité suédoise et le suspect était encore en fuite en fin de soirée."A la suite d'un attentat présumé terroriste à Bruxelles ce soir, il a été décidé après des consultations avec les deux équipes et les autorités policières locales, que le match de qualifications à l'Euro-2024 entre la Belgique et la Suède soit arrêté", a indiqué l'instance européenne sur son compte X (ex-Twitter).La Fédération suédoise de football a également indiqué sur X que la police belge avait demandé aux supporteurs "de rester à l'intérieur du stade pour des raisons de sécurité".Les deux équipes ont rejoint les vestiaires à la mi-temps sur le score de 1-1. Elles ne sont ensuite pas revenues sur la pelouse du stade du Roi Baudoin, où se jouait cette rencontre du groupe F des qualifications.