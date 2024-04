Géorgie: nouvelle manifestation contre une loi jugée liberticide

Des milliers de personnes ont manifesté dimanche dans la capitale géorgienne, Tbilissi, réclamant à nouveau le retrait d'un projet de loi sur "l'influence étrangère" considéré comme inspiré par la Russie et visant à faire taire l'opposition.

Brandissant des drapeaux européens et géorgiens, environ 10.000 personnes se sont rassemblées Place de la République dans le centre de Tbilissi, avec l'ambition de défiler dans une "marche européenne" jusqu'au Parlement.Le texte, qui a fait descendre des milliers de Géorgiens dans les rues depuis qu'il a été déposé au Parlement pour la deuxième fois à la mi-avril par le parti au pouvoir Rêve géorgien, a également suscité l'inquiétude de Bruxelles qui a averti que l'adoption de ce type de loi pourrait réduire à néant les chances de la Géorgie d'intégrer l'UE.Une première tentative de faire passer ce texte avait échoué il y a un an après une mobilisation massive de l'opposition.La manifestation de dimanche a été organisée à l'appel de groupes de défense des droits de l'homme et de partis d'opposition, qui étaient restés jusqu'à présent en retrait dans un combat qui mobilisait essentiellement les jeunes."Les autorités, qui ont réintroduit le projet de loi russe, vont au-delà de ce que permet la Constitution et changent l'orientation donnée au pays, trahissant la volonté invariable du peuple", ont écrit les organisateurs dans un communiqué."Cette loi, tout comme ce gouvernement, sont incompatibles avec le choix historique de la Géorgie qui est d'être un membre de l'Union européenne", a dit Nika Gvaramia, le chef du parti d'opposition Akhali, à l'AFP dans la manifestation.Ancienne république soviétique dans le Caucase, la Géorgie a pris un virage pro-occidental il y a deux décennies, une orientation longtemps portée par l'ex-président Mikheïl Saakachvili aujourd'hui emprisonné. Mais le parti actuellement au pouvoir, Rêve géorgien, est accusé par l'opposition de ramener insidieusement le pays vers Moscou.