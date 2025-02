Inde: le parti de Modi remporte une victoire symbolique dans la région de Delhi

Le parti Bharatiya Janata (BJP), formation nationaliste hindoue du Premier ministre Narendra Modi, a remporté samedi une large et symbolique victoire lors d'un scrutin régional dans la province de Delhi, qu'il n'avait plus dirigée depuis 1998.

Alors que le dépouillement n'était pas encore totalement achevé, le BJP était déjà assuré d'une large majorité des deux tiers à l'assemblée régionale de la province où se trouve la capitale. La formation nationaliste a remporté 47 sièges sur 70, et pourrait en obtenir un supplémentaire."Le progrès l'a emporté, la bonne gouvernance l'a emporté", s'est réjoui le Premier ministre.Pour le BJP, la victoire est d'autant plus éclatante que l'opposant charismatique Arvind Kejriwal, 56 ans, leader du parti Aam Aaadmi (AAP), a perdu son siège et reconnu sa défaite à l'issue du scrutin de mercredi."Nous acceptons le verdict et félicitons le BJP", a réagi dans une vidéo l'opposant, qui a dirigé la mégapole de 30 millions d'habitants pendant près d'une décennie, jusqu'en 2024."Delhi a choisi le progrès", s'est félicité le probable futur dirigeant (BJP) de la région, Parvesh Sahib Singh, 47 ans, dont le père avait déjà occupé cette fonction dans les années 1990.Ancien député national, M. Singh a suscité la controverse en 2022 lorsqu'il a semblé appeler à un "boycott total" des musulmans, bien qu'il n'ait pas explicitement désigné cette communauté par son nom.Devant le siège du BJP à New Delhi, des militants ont laissé éclater leur joie samedi, brandissant des drapeaux et des posters de M. Modi."Nous ne négligerons rien pour assurer le développement global de Delhi et améliorer la vie de ses habitants", a promis M. Modi dans un message publié sur les réseaux sociaux."Notre victoire est le signe de la foi du peuple dans la vision de progrès du Premier ministre Modi", s'est félicité dans un communiqué le ministre de l'Intérieur Amit Shah, avant même la confirmation du résultat.- La fin d'une "parenthèse" politique -Arvind Kejriwal, qui avait été élu à la tête de la province il y a près de dix ans en se présentant comme un pourfendeur de la corruption, a passé plusieurs mois en détention en 2024 dans le cadre d'une enquête ouverte sur des soupçons de pots-de-vin touchés par l'AAP.Libéré sous caution quelques mois plus tard par la Cour suprême, il avait vu ses libertés restreintes par la juridiction.Empêché d'exercer pleinement ses fonctions, il s'était résolu à démissionner de son poste de "ministre en chef" (dirigeant de la province), mais espérait reconquérir son poste à l'occasion de ces élections: pendant la campagne régionale, il avait estimé qu'une victoire équivaudrait à un "certificat d'honnêteté" remis par les électeurs.M. Kejriwal se défend de toute malversation et se dit victime d'une chasse aux sorcières politique menée par le gouvernement Modi.Avec le chef du parti du Congrès Rahul Gandhi, Arvind Kejriwal fait partie d'une coalition de l'opposition qui a empêché le BJP de M. Modi, 73 ans, de retrouver une majorité absolue à l'issue du scrutin national de juin 2024.Avec cette défaite régionale dans son bastion de Delhi, le BJP se retrouve "de nouveau en position de force", a commenté Rahul Verma, du groupe de réflexion Centre for Policy Research à New Delhi. Un peu comme si les élections nationales de l'an dernier n'avaient constitué qu'une "parenthèse", observe ce spécialiste, pour qui l'AAP est désormais "dans une position difficile pour l'avenir".Lors de cette intense campagne électorale régionale, qui a duré des semaines, les débats n'ont que peu porté sur la crise de la pollution de l'air qui étouffe la mégapole indienne pendant des mois. Et ce, bien que New Delhi soit régulièrement classée comme la pire capitale du monde en ce domaine.