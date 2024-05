L'ancien juge d'instruction Renaud Van Ruymbeke est mort, annonce Dupond-Moretti

L'ancien juge d'instruction Renaud Van Ruymbeke, connu pour avoir notamment instruit les affaires Elf, Kerviel ou encore Cahuzac, est décédé à l'âge de 71 ans, a annoncé vendredi Eric Dupond-Moretti.

"Le juge Renaud Van Ruymbeke nous a quittés. La France perd un grand magistrat et la Justice un immense serviteur. J'adresse mes condoléances émues à sa famille et à ses proches", a écrit le garde des Sceaux sur X (ex-Twitter).A la retraite depuis 2019, ce grand amateur de football, par ailleurs pianiste émérite, a été un des juges emblématiques de la lutte contre la corruption en France et a instruit certaines des affaires politico-financières les plus sensibles des dernières décennies.Parmi ses instructions figurent notamment l'affaire Urba, sur le financement occulte du Parti socialiste, des enquêtes sur Jérôme Cahuzac et les époux Balkany, ou encore la complexe affaire des frégates de Taïwan. En 2008, il avait aussi mené l'enquête sur les fraudes géantes du trader de la Société générale Jérôme Kerviel."Il y a énormément d'argent à nos portes et personne ne fait rien", avait-il regretté lors de la dernière interview accordée à l'AFP, en novembre 2022.Il avait appelé à "la nécessité de prise de conscience", "au moment où les Etats ont des déficits importants, de gros besoins pour les hôpitaux, pour la transition énergétique"."Il incarnait l'image du juge d'instruction indépendant et courageux, et laissera une empreinte indélébile dans l'histoire judiciaire de notre pays", a réagi sur X Rémy Heitz, procureur général près la Cour de cassation.