L1: Lens freiné par Lille dans le derby du Nord (1-1)

Souverain dans son Stade Bollaert contre Arsenal en Ligue des champions, Lens ne l'a pas été en Ligue 1 lors du derby du Nord contre Lille (1-1) dimanche à l'occasion de la huitième journée.

Ce match nul à l'issue d'une rencontre électrique, souvent emballante mais parfois brouillonne, n'arrange aucun des deux clubs: les Sang et Or restent proches de la zone de relégation (14e), tandis que les Dogues gagnent une place (septième, douze points) qu'ils céderont dans la soirée si Rennes ne perd pas contre le Paris Saint-Germain (20h45).Entre ces deux clubs, l'inimitié n'est pas feinte: la bronca terrible qui a accueilli les joueurs du Losc à l'échauffement en a témoigné, tout comme l'immense banderole revendiquant "Le plus beau trésor de la région se trouve ici" en bas de la tribune Marek ou encore les accrochages qui ont ponctué le match, sur la pelouse et dans les travées.Dans une ambiance globalement tendue, les acteurs du jeu se sont livrés une bataille de tout instant, plutôt équilibrée tant les deux formations auraient pu l'emporter.- Lens encore mené... -Cinq jours après son exploit sur cette même pelouse contre Arsenal (2-1), Lens avait pour ambition de conclure une semaine de rêve par une victoire contre le rival lillois. Les joueurs de l'Artois ont donc entamé la partie avec envie, malgré plusieurs joueurs de base sur le banc - Elye Wahi, Adrien Thomasson, Deiver Machado...Une première frappe d'Angelo Fulgini a fui le cadre mais a donné le ton de cette rencontre (4e). Titularisé en pointe, Wesley Saïd a ensuite bien contourné le gardien lillois Lucas Chevalier mais n'est pas parvenu à trouver une fenêtre de tir (11e). Très remuant, l'attaquant a retenté sa chance, de la tête cette fois, obligeant Chevalier à une intervention décisive sur sa ligne (15e).En face, c'est l'ailier Edon Zhegrova qui a emmené les offensives lilloises, donnant le tournis à son vis-à-vis Przemyslaw Frankowski à coups de petits ponts et de débordements. Son centre rentrant a d'ailleurs failli faire mouche (19e).Les joueurs de Paulo Fonseca n'ont toutefois été souvent dangereux au cours du premier acte. Mais une fois a suffi. Après un corner joué à deux, Benjamin André a montré la voie aux siens en bon capitaine, en marquant de la tête à la réception d'un centre de Zhegrova (45+3).Il a surtout profité d'une sortie complètement manquée de l'autre capitaine de ce match, Brice Samba. Pour la première - et la seule - fois du match, Bollaert s'est tu avec l'impression d'avoir déjà vu ce mauvais film: c'était déjà la sixième fois de la saison que Lens se retrouvait mené, une nouvelle fois en maîtrisant les débats.- ...avant de réagir -Mais comme depuis le déclic obtenu à Séville lors de la première journée de la Ligue des champions (1-1), les joueurs du club du Bassin minier ont trouvé les ressources mentales pour égaliser par Deiver Machado (70e), entré en jeu une minute plus tôt.Plus pressant depuis l'arrivée sur la pelouse d'Elye Wahi, Morgan Guilavogui et Adrien Thomasson à l'heure de jeu, le Racing club de Lens est parvenu à marquer d'une tête rageuse de son piston gauche, à la réception d'un centre du... piston droit Ruben Aguilar.Les deux équipes ont eu d'autres occasions de l'emporter, mais c'est bien Lens qui a dominé la fin de la rencontre, poussé par ses bruyants supporters.Buteur contre Arsenal, Adrien Thomasson aurait pu avoir le mot de la fin, mais il a envoyé sa reprise à côté de la cage lilloise après une offensive menée par Morgan Guilavogui.Brillant en Ligue des champions, Lens est de nouveau freiné en championnat.