Le Slovène Tadej Pogacar, qui visait un triplé dans les classiques ardennaises, a abandonné Liège-Bastogne-Liège dimanche après une chute au kilomètre 85 de la course, ont annoncé les organisateurs.

Cet abandon du coureur d'UAE, qui venait de remporter l'Amstel Gold Race et la Flèche Wallonne, prive la course d'une explication royale et très attendue avec le Belge Remco Evenepoel, tenant du titre.