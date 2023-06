Manouchian au Panthéon? Annonce imminente du président

Un rescapé du génocide arménien, apatride et communiste bientôt au Panthéon? Emmanuel Macron devrait annoncer dimanche l'entrée de Missak Manouchian, héros de la Résistance, dans le temple des personnalités qui ont marqué l'histoire de la nation française.

Le chef de l'Etat s'y est déclaré "extrêmement favorable" lors d'une rencontre vendredi avec les membres du comité qui a proposé la panthéonisation de Missak Manouchian, dont la petite-nièce du résistant, Katia Guiragossian.Emmanuel Macron doit faire une "annonce" à l'occasion du 83e anniversaire de l'Appel du 18 Juin, qu'il commémore, comme chaque année, au Mont-Valérien, près de Paris, où il est attendu à 10H30.Une entrée au Panthéon marquerait la "reconnaissance de la résistance des étrangers, d'un héros qui a manifesté tout au long de sa courte vie l'amour de la France et des idéaux républicains", relève le président du comité, Jean-Pierre Sakoun.Chef militaire d'un groupe de résistants étrangers - des Francs-tireurs et partisans – Main-d'œuvre immigrée (FTP-MOI) - en région parisienne, Missak Manouchian fut arrêté en novembre 1943 et fusillé par l'armée allemande, à 37 ans, le 21 février 1944 au Mont-Valérien.Célébré par Aragon et Léo Ferré, il est aussi entré dans la mémoire collective à travers "l'Affiche rouge", placardée dans tout Paris par la propagande nazie durant son procès mais devenue depuis un symbole de courage et d'engagement.Dix membres du réseau Manouchian, dont lui-même, y figurent, photo noir et blanc à l'appui, sur fond rouge sang, présentés comme "l'armée du crime" et accusés de dizaines d'attentats.- "Message d'intégration" -"L'Affiche rouge" est aussi le titre d'un film sorti en 1976 qui immortalise l'histoire du groupe de résistants à l'écran.Missak Manouchian est également un héros national en Arménie, tout comme le chanteur Charles Aznavour, qu'il connut d'ailleurs enfant car il fut hébergé par ses parents à Paris.S'il entrait au Panthéon, il deviendrait le neuvième membre de la Résistance à être ainsi honoré depuis le transfert des cendres de Jean Moulin en 1964. Mais il serait aussi le premier résistant étranger et communiste à y entrer."Pour nous, l'essentiel c'est que ce soit un étranger mort pour la France qui entre au Panthéon", souligne toutefois le sénateur communiste Pierre Ouzoulias, dont le grand-père, Albert, fut le chef de Missak Manouchian dans la Résistance."Ca dit beaucoup de ce qu'est la Nation française, un projet politique collectif", c'est aussi un "message fort d'intégration pour les jeunes d'aujourd'hui", dit-il à l'AFP.Sous la Ve République, le chef de l'Etat est seul décisionnaire en matière de panthéonisation.Depuis 2017, Emmanuel Macron a déjà fait accueillir trois grandes figures dans ce temple républicain: Simone Veil, Maurice Genevoix et la chanteuse franco-américaine Joséphine Baker, première personne noire et première artiste à rejoindre le Panthéon.- Clairière des Fusillés -Au Mont-Valérien, le chef de l'Etat va se recueillir dans la clairière des Fusillés, où un millier de résistants et otages, dont Missak Manouchian, furent exécutés par l'armée allemande.Un survivant du groupe FTP-MOI, Robert Birenbaum, sera présent, de même que Georges Duffau-Epstein, fils du résistant Joseph Epstein qui fut arrêté en même temps que Missak Manouchian lors d'un rendez-vous clandestin à Evry.Le président sera accompagné de la Première ministre Elisabeth Borne, du ministre des Armées Sébastien Lecornu et du chef d'Etat-major des Armées Thierry Burkhard.Plus de 90 résistants et otages étrangers fusillés au Mont-Valérien vont être également reconnus "morts pour la France" lors de cette journée d'"unité des mémoires de la Résistance", a précisé l'Elysée.Le chef de l'Etat entendra ensuite l'Appel du 18 Juin et le Chant des Partisans avant un temps de recueillement dans la crypte du Mont-Valérien, où sont inhumés 17 femmes et hommes morts pour la France pendant la Seconde Guerre mondiale, dont Hubert Germain, dernier Compagnon de la Libération.L'hommage rendu dimanche s'inscrit dans une longue séquence mémorielle autour du 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale qui se poursuivra en 2024 avec le Débarquement en Normandie et la Libération de Paris.