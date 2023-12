Marne: un avion transportant 303 Indiens immobilisé, soupçons de traite d'êtres humains"

Un avion transportant 303 passagers indiens et devant relier les Emirats arabes unis au Nicaragua est immobilisé depuis jeudi à l'aéroport de Vatry (Marne) en raison de soupçons "de traite d'êtres humains", ont annoncé vendredi la préfecture de la Marne et le parquet de Paris, qui a ouvert une enquête.

Cette immobilisation fait suite à "un signalement anonyme" selon lequel cet avion "transportait des passagers indiens (...) susceptibles d'être victimes de traite des êtres humains", a indiqué le parquet de Paris à l'AFP.La Juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée (Junalco) "a repris l'enquête pour vérifier si des éléments viendraient corroborer le soupçon de traite des êtres humains en bande organisée, crime faisant encourir 20 ans de réclusion criminelle et trois millions d'euros d'amende", ajoute le parquet."La Direction nationale de la police aux frontières (notamment l'Oltim, Office de lutte contre le trafic illicite de migrants), la gendarmerie des transports aériens et la brigade de recherche de Vitry-le-François ont été co-saisies et procèdent aux auditions et vérifications des conditions et objectifs de transport des passagers", précise également le parquet.La préfecture de la Marne a indiqué dans un communiqué que ce vol, de la compagnie roumaine Legend Airlines, "est resté immobilisé sur le tarmac de l'aéroport de Vatry suite à son atterrissage (jeudi) dans l'après-midi" et à une intervention de la brigade de gendarmerie des transports aériens à bord.La préfecture a confirmé à l'AFP que l'avion était toujours cloué au sol vendredi après-midi.Cet avion, un A340 qui "devait réaliser une escale technique" à Vatry, "comprenait à son bord 303 passagers de nationalité indienne", a précisé la préfecture dans son communiqué.Selon une source proche du dossier, qui précise que l'avion s'est arrêté à Vatry pour une recharge en carburant, ces passagers indiens pourraient avoir voulu se rendre en Amérique centrale afin de tenter ensuite d'entrer illégalement aux Etats-Unis ou au Canada.Par deux arrêtés successifs publiés jeudi soir et vendredi matin, le préfet de la Marne a étendu temporairement la zone d'attente des étrangers au hall d'accueil de l'aéroport, où les passagers disposent selon la préfecture de "lits individuels".Un dispositif de gendarmerie empêchait vendredi après-midi l'accès à l'aéroport, a constaté une journaliste de l'AFP.cor-meh-jpa-kau/zap/gvy/eb