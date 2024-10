Masters 1000 de Paris: Tsitsipas attend Fils ou Zverev en quarts de finale

Le Grec Stefanos Tsitsipas, 11e joueur mondial, a battu jeudi l'Argentin Francisco Cerundolo (29e) 6-7 (1/7), 6-4, 6-2 en huitièmes de finale du Masters 1000 de Paris, préservant ses maigres chances de disputer le Masters de Turin (10-17 novembre).

En quarts de finale, Tsitsipas affrontera le vainqueur du duel entre le Français Arthur Fils (20e) et l'Allemand Alexander Zverev (3e), programmé jeudi après-midi.Sur le court central de Bercy, Tsitsipas a mal débuté la partie, concédant trois balles de break (toutes sauvées) dans le premier set avant de perdre la manche dans un tie-break à sens unique, remporté 7-1 par l'Argentin.Le 11e mondial s'est alors fait soigner au genou droit, quelques instants après se l'être massé à la fin d'un échange conclu par une grimace de douleur.Le Grec, vainqueur de Cerundolo en trois sets lors de leur unique confrontation précédente en octobre à Bâle, a repris la main dans la deuxième manche, chipant le service de l'Argentin dès le troisième jeu pour s'adjuger le set 6-4 à sa quatrième balle de set.Dans la dernière manche, Tsitsipas a pris un avantage décisif en breakant Cerundolo alors que le score était de 1-1. Manifestement atteint, le 29e mondial n'a ensuite plus réussi à prendre qu'un petit jeu, avant de concéder le set 6-2."En entamant le deuxième set, je me sentais comme un taureau (...) prêt à me battre jusqu'à mon dernier souffle sur le court", a affirmé Tsitsipas juste après sa victoire.Le match et sa "psychologie" ont commencé à "basculer" à compter de ce moment-là, a ajouté le double demi-finaliste à Bercy (2022 et 2023).Grâce à cette victoire, Tsitsipas peut continuer à espérer arracher sa place pour le Masters de Turin, qui réunira les huit meilleurs joueurs de la saison.Alors que trois billets restent à attribuer, ses rivaux Novak Djokovic, Andrey Rublev, Casper Ruud ou Tommy Paul sont soit déjà éliminés, soit absents du Masters 1000 de Paris, dernière occasion sérieuse de se qualifier pour Turin.Mais d'autres prétendants mieux placés dans la course que Tsitsipas, tels Alex de Minaur ou Grigor Dimitrov, sont toujours en lice à Bercy.Lundi après sa victoire au premier tour, Tsitsipas avait affirmé que la course au Masters de Turin "n'(occupait) pas" son esprit". "Je suis loin de la qualification", avait-il constaté à la sortie du court.Dans un autre huitième de finale disputé jeudi, sur le court N.1, le Russe Karen Khachanov (21e) s'est imposé en deux sets serrés 7-6 (7/5), 6-4 contre l'Australien Alexei Popyrin (24e).En quarts de finale, il défiera soit le Français Arthur Rinderknech (60e) soit le Bulgare Grigor Dimitrov (9e).