Monte-Carlo: Djokovic sans forcer

Novak Djokovic a connu une mise en route très confortable mardi au Masters 1000 de Monte-Carlo où, pour son entrée en lice au deuxième tour, il a écarté le Russe Roman Safiullin (41e) 6-1, 6-2.

Le N.1 mondial affrontera pour une place en quarts de finale le Français Arthur Fils (36e) ou l'Italien Lorenzo Musetti (24e)."Sur la terre battue, le rythme est différent, le timing est différent. Mais je suis très content", a déclaré Djokovic qui reste sur un début de saison bien en-deçà de ses habitudes."J’ai très bien joué. Si je prends en considération mes tournois du début d’année, je suis très content de ma performance aujourd’hui. Je me suis beaucoup entraîné pendant deux semaines sur terre et ça paie", a-t-il ajouté.Avant d'arriver à Monte-Carlo, Djokovic n'avait disputé que deux tournois: il a perdu en demi-finales à l'Open d'Australie, où il détient le record de dix titres, et au troisième tour à Indian Wells, où il était exempté de premier tour.Et il s'est séparé de son entraîneur Goran Ivanisevic avec lequel il a gagné douze de ses 24 titres du Grand Chelem.