Nike renouvelle son contrat d'équipementier avec la Fédération française de football

La marque américaine Nike a renouvelé jusqu'en 2034 son contrat d'équipementier avec la Fédération française de football, qu'elle détient depuis 2011, a annoncé la FFF mardi.

"Je suis particulièrement fier et heureux de la confiance renouvelée de Nike envers la FFF. Le renouvellement de notre partenariat et l’accord trouvé positionnent la FFF parmi les toutes premières organisations sportives au monde" s'est réjoui Philippe Diallo, le président de l'instance.La Fédération n'a pas précisé les termes financiers de l'accord, mais les médias ont estimé entre 40 et 50 millions d'euros par an le précédent contrat avec la marque à la virgule. Un montant que la FFF n'a jamais confirmé.Nike renouvelle donc son contrat avec les équipes de France de football un mois après avoir ravi à Adidas, son principal concurrent allemand, le marché de la Fédération allemande de football (DFB) pour la période 2027-2034.Selon le quotidien allemand Handelsblatt, le géant américain s'est engagé à verser au moins 100 millions d'euros par an à la DFB à partir de 2027, soit le double de ce que verse actuellement Adidas. La somme déboursée pour conserver son partenariat avec les Bleus pourrait être proche."Lors de mon élection, rappelle Philippe Diallo, j'avais pris l’engagement d’assurer la pérennité de la FFF, dans toutes ses dimensions : sociétales, diversité, développement de la pratique du haut niveau, du football féminin et du football amateur. Ce partenariat avec Nike, avec qui nous partageons une vision et des objectifs communs, permet de se donner les moyens d’y contribuer activement, au moins pour la prochaine décennie !"Outre l'équipement de toutes les sélections françaises, ce nouveau partenariat comprendra également "un volet spécifique dédié au football amateur et aux arbitres", précise la FFF.