Open d'Australie: l'Américaine Madison Keys gagne son 1er Grand Chelem et prive Sabalenka d'un triplé

L'Américaine Madison Keys, 14e mondiale, a créé la surprise en remportant samedi à l'Open d'Australie son premier titre en Grand Chelem, privant la finaliste Aryna Sabalenka (1re) d'un troisième titre d'affilée inédit au XXIe siècle.

Triple lauréate de tournois majeurs, la Bélarusse a été dominée 6-3, 2-6, 7-5 par Keys, qui disputait à 29 ans sa deuxième finale en Grand Chelem après sa défaite en finale de l'US Open en 2017 et a battu coup sur coup à Melbourne la N.2 mondiale Iga Swiatek et la N.1 Sabalenka.Lauréate début janvier du tournoi d'Adelaide, l'Américaine a signé samedi sa 12e victoire d'affilée et égalera lundi son meilleur classement WTA en remontant à la 7e place de la hiérarchie mondiale.Depuis le début de l'ère Open, seules trois joueuses avaient décroché leur premier titre du Grand Chelem à un âge plus avancé que la droitière de l'Illinois: l'Italienne Francesca Schiavone, lauréate de Roland-Garros à 29 ans et 347 jours en 2010, la Britannique Ann Jones qui a remporté Wimbledon à plus de 30 ans en 1969 et l'Italienne Flavia Pennetta, sacrée à plus de 33 ans à l'US Open en 2015.Sa victoire samedi a privé la N.1 mondiale d'un troisième titre consécutif à Melbourne: un triplé réussi seulement par cinq joueuses dans l'histoire et qui n'a plus été réalisé depuis les trois sacres d'affilée de la Suissesse Martina Hingis entre 1997 et 1999.Triple lauréate en Grand Chelem (Open d'Australie 2023 et 2024, US Open 2024), Sabalenka restait sur une série de 20 victoires de rang à Melbourne et avait jusqu'ici remporté quatre de ses cinq confrontations précédentes face à Madison Keys.