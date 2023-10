Ouragan Tammy: "danger atténué" en Guadeloupe, confinement levé

Le préfet de Guadeloupe a annoncé samedi peu avant 15H00 (21H00 à Paris) la fin du confinement de ce département français des Antilles, "au regard de la trajectoire de l'ouragan Tammy qui le conduit à s'éloigner" de l'archipel.

Placé pendant près de 5 heures 30 en vigilance cyclonique violette, le niveau le plus élevé, la Guadeloupe a été rétrogradée en alerte grise par le préfet de région Xavier Lefort."Cette phase met fin au confinement et permet une reprise de la circulation ainsi que des activités économiques", indique un communiqué de la préfecture, ajoutant que "néanmoins, les conditions de retour à la vie normale doivent se faire de manière progressive"."Si le danger est atténué, le phénomène n'est pas totalement terminé", estiment encore les services de l'Etat. Le préfet a donc décidé de placer l'archipel en vigilance orange pour fortes pluies et orages ainsi que pour vagues-submersion, et en jaune pour vent violent.Ouragan de catégorie 1, Tammy est passé à l'est de l'île de la Désirade, elle-même située à l'est de la Grande-Terre dans l'archipel guadeloupéen.Vers 13H00 (19H00 à Paris), la petite île-commune de quelque 1.400 habitants était privée d'électricité "sur 80%" de son territoire, a déclaré son maire Loïc Tonton dans un message transmis à l'AFP, évoquant "de fortes ravales de vent".Le phénomène météorologique n'est pas terminé. Dans un bulletin de prévision émis à 14H45 (20H45 à Paris), Météo-France indique que des "averses" gagnant progressivement tout l'archipel "peuvent être fortes et durables et sont accompagnées d'orages".