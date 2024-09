Paralympiques: la France bat son nombre de titres de Tokyo, avec l'or de Léauté

Et de douze ! La France a dépassé mercredi matin le nombre de titres remportés aux Jeux paralympiques de Tokyo, avec la nouvelle médaille d'or du cycliste Alexandre Léauté, en attendant d'autres potentielles récompenses au cours de la journée.

Trois jours après la fin de la piste, les cyclistes sont remontés en selle dès mercredi matin pour les épreuves de route à Clichy-sous-Bois, pour lesquelles la délégation tricolore a de grosses attentes. A l'image du triathlon lundi, les épreuves se succèdent à un rythme effréné jusque dans l'après-midi, tout comme les médailles.Déjà sacré sur piste, le Français Alexandre Léauté est devenu mercredi champion paralympique du contre-la-montre en catégorie C2, permettant à la délégation française d'obtenir une 12e médaille d'or et de dépasser le nombre de titres obtenus à Tokyo en 2021.Chez les femmes, Heïdi Gaugain a obtenu la médaille d'argent lors de la même épreuve en C5, sa deuxième lors de ces Jeux. Elle a terminé juste derrière la Britannique Sarah Storey, qui décroche ainsi le 18ème titre paralympique de sa carrière.Florian Jouanny a lui, comme il y a trois ans à Tokyo, décroché la médaille de bronze lors du contre-la-montre en Handbike 2, catégorie destinée aux sportifs tétraplégiques qui actionnent leur pédalier couché, à la force des bras."Si on ne fait pas 20 médailles", l'objectif affiché en début de compétition, "c'est qu'on a eu dix chutes, 12 crevaisons et quatre gastros" avait assuré l'entraîneur des Bleus Laurent Thirionet.La vedette américaine née en Ukraine, Oksana Masters, a elle décroché un septième titre paralympique, son troisième en para-cyclisme, lors du contre-la-montre en catégorie H4-5.- Deux matches pour Houdet -Des Français d'autres disciplines espèrent aussi briller, à partir de la mi-journée. En escrime fauteuil, de nouvelles chances s'offrent aux Français Brianna Vide et Maxime Valet en fleuret, même si tous les yeux seront tournés vers l'une des stars de ces Jeux, l'Italienne Bébé Vio.En athlétisme, Timothée Adolphe, en argent sur sa distance fétiche de 400m, a terminé premier de sa série du 100m. Les finales ont lieu jeudi.Mais dès mercredi soir, les chances de médailles en athlétisme seront pour Dimitri Pavadé, à la longueur T64.La journée sera aussi chargée pour Stéphane Houdet, pour qui les choses sérieuses commencent à Roland-Garros après avoir remporté tous ses matches dans les tableaux de tennis jusqu'ici. Il sera d'abord en quarts de finale du simple contre l'Espagnol Martin de la Fuente avant de retrouver son partenaire de double masculin Frédéric Cattaneo pour la demi-finale contre une paire britannique.Le pongiste Fabien Lamirault disputera lui en fin d'après-midi sa demi-finale en simple contre le Tchèque Jiri Suchanek et va tenter d'être le premier Français à passer ce stade, après trois échecs.