Philippes: un puissant séisme frappe Mindanao, alerte au tsunami

Un séisme de magnitude 7,6 a frappé samedi l'île de Mindanao, dans le sud des Philippines, a annoncé l'Institut de géophysique américain (USGS), les autorités appelant la population à s'éloigner des régions côtières face un risque de "tsumani destructeur".

Le séisme s'est produit à une profondeur de 32 km à 22H37 (14H37 GMT) à une distance d'environ 21 km au nord-est de Hinatuan, a précisé l'USGS."Un tsunami destructeur est attendu avec des vagues dont la hauteur présente une menace pour les vies", a déclaré l'Institut philippin de volcanologie et de sismologie sur X.Il a conseillé aux habitants des provinces de Surigao du Sud et du Davao Oriental d'"évacuer immédiatement" plus à l'intérieur des terres ou vers des terrains plus en altitude.Des tremblements de terre se produisent quotidiennement aux Philippines, l'archipel se situant sur la "ceinture de feu" du Pacifique, une zone d'activité sismique et volcanique intense qui s'étend du Japon au bassin du Pacifique en passant par l'Asie du Sud-Est.La plupart sont trop faibles pour être ressentis par les humains.Un séisme de magnitude 6,7 a déjà frappé la région de l'île de Mindanao le 17 novembre, faisant au moins neuf morts.